قهرمان شاهرودی حکم و مدال خود را به دانشگاه آزاد اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد ابوالقاسمی‌فر غروب چهارشنبه طی مراسمی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بابیان اینکه جعفر آشوری قهرمان بین‌المللی دو و میدانی تاکنون صاحب شش رکورد ملی شده است، ابراز داشت: جعفر آشوری در اول آبان سال ۹۷ موفق شد در رشته دوی ۱۰۰ متر با طناب رکورد گینس را به نام شهر شاهرود بشکند.

وی بابیان اینکه نتیجه این اقدام کار فرهنگی را به دنبال دارد، افزود: با تزریق انرژی مثبت در بین جوانان باعث رتبه و مقام آوردن آن‌ها در میدان بین‌المللی خواهیم شد لذا این دانشگاه آمادگی لازم را دارد تا همه امکانات و پتانسیل خود را در خدمت چنین قهرمان‌هایی قرار دهد.

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود ضمن بیان اینکه با توجه به تجربیات و اخلاق ورزشی این ورزشکار، این واحد دانشگاهی باافتخار حاضر است در زمینه تدریس برای دانشجویان از ایشان استفاده کند، ابراز داشت: نتیجه کار گروهی و همراهی می‌تواند افتخارات بزرگی را برای شاهرود به همراه داشته باشد.

ثبت ۵ رکورد جهانی

این قهرمان شاهرودی بابیان اینکه پنج رکود جهانی و ملی در زمره افتخارات ثبت شده است، ابراز داشت: روز سه‌شنبه یکم آبان ۹۷ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی رکورد گینس در رشته دوی ۱۰۰ متر با طناب با نظارت نمایندگان ثبت رکورد ایران و با لحاظ تمهیدات برای قبول ثبت رکورد مطابق با قوانین بین‌المللی در این رشته ورزشی و به مدت ۱۴.۱۰ ثانیه ثبت‌شده است.

جعفر آشوری در ادامه تصریح کرد: طی کردن یک هزار و ۸۶۰ پله برج میلاد با پنجه زدن با توپ والیبال، طی کردن یک‌هزار و ۸۶۰ پله برج میلاد با یک‌پا، هفت هزار طناب زنی با یک‌پای استقامتی در یک ساعت، ۱۸۸ طناب با یک‌پا در یک دقیقه و ۳۰ متر طناب زنی با یک‌پا در چهار ثانیه از جمله افتخارات و رکودهای ثبت‌شده است.

وی در خصوص تصمیم خود مبنی بر اقدام به رکورد زنی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، افزود: بعد از طی مراحل قانونی و ثبت در گینس و ارسال این حکم و مدال از انگلستان و با توجه به اینکه ثبت تمام رکوردهای اینجانب اکثرا در خارج از استان سمنان بوده است تصمیم گرفتم این رکود را در شهر شاهرود ثبت کنم و حکم و مدال خودم را به‌پاس قدردانی از زحمات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به این دانشگاه تقدیم کنم.