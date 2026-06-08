به گزارش خبرگزاری مهر، امین رئیسی که از نیروهای باتجربه و آشنا به ساختار اجرایی ورزش استان به شمار می‌رود، در مسئولیت جدید خود عهده‌دار برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی امور اداری، مالی و عمرانی اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان خواهد بود.

این انتصاب در شرایطی صورت گرفته است که توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای خدمات پشتیبانی و حمایت از برنامه‌های ورزشی و جوانان از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه ورزش و جوانان استان به شمار می‌رود.

جامعه ورزش هرمزگان امیدوار است با بهره‌گیری از تجربه، توان مدیریتی و روحیه مسئولیت‌پذیری امین رئیسی، شاهد تقویت بخش پشتیبانی و فراهم شدن بسترهای مناسب‌تر برای رشد و توسعه ورزش استان باشیم.