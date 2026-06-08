شرایط جوی در چهارمحال و بختیاری ناپایدار است

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای و انتقال گرد و غبار از کشور عراق باعث کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در استان خواهد شد و این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.
وی افزود: این پدیدهها بهویژه برای کودکان، سالمندان، افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی و قلبیعروقی خطرناک است و توصیه اکید ما به این گروهها ماندن در محیطهای بسته و استفاده از ماسک در صورت خروج از منزل است.
نوروزی با اشاره به روند کاهشی دما در استان گفت: دمای هوا نیز در روزهای آتی کاهش خواهد یافت و این امر همراه با وزش باد ممکن است باعث تشدید احساس سرما شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شهروندان باید از پارک کردن خودرو در زیر درختان و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند و در زمان وقوع تندبادهای لحظهای پنجرهها را بسته نگه دارند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان از مردم خواست اخبار هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند و در صورت نیاز به اطلاعات دقیقتر با مرکز هواشناسی استان تماس بگیرند.
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