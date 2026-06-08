به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به بهره‌برداری قریب‌الوقوع از بخشی از پروژه بزرگ آزادراه شهید شوشتری اظهار کرد: هفته آینده یا اوایل هفته آینده، سه دهم کیلومتر از قطعه نخست آزادراه شهید شوشتری به بهره‌برداری خواهد رسید. این پروژه به‌عنوان نخستین آزادراه شرقی تهران، نقش مهمی در تکمیل کمربندی پایتخت ایفا می‌کند.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام‌شده، افتتاح این آزادراه دست‌کم پنج درصد از ترافیک شرق تهران را کاهش خواهد داد. در حالی که کمربندی تهران در بخش‌های غربی و شمال‌غربی از طریق آزادگان امتداد یافته است، در شرق پایتخت چنین دسترسی مناسبی وجود نداشت و بهره‌برداری از آزادراه شهید شوشتری می‌تواند تأثیر قابل توجهی در مدیریت ترافیک این منطقه داشته باشد.

بهبود وضعیت ترافیکی شرق تهران

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: شرق تهران سال‌ها با گره‌های ترافیکی جدی مواجه بوده است و افتتاح آزادراه شهید شوشتری می‌تواند بخشی از مشکلات تردد شهروندان را برطرف کرده و شرایط بهتری را برای ساکنان این محدوده فراهم آورد.

بهره‌برداری از ایستگاه حرم در توسعه جنوبی خط ۶ مترو

محمدخانی در ادامه به پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: ایستگاه حرم در قالب فاز توسعه جنوبی خط ۶ مترو، اواخر تابستان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان، به‌ویژه زائران و ساکنان مناطق جنوبی تهران قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد که بخش اصلی خطوط مترو به بهره‌برداری رسیده و اکنون توسعه خطوط و تکمیل فازهای جدید در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

ورود ۵۱ دستگاه اتوبوس و ۱۱ دستگاه اتوبوس BRT جدید

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت خبر داد و اظهار کرد: هفته آینده ۵۱ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه می‌شود. این اتوبوس‌ها امروز وارد تهران شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۱۱ دستگاه اتوبوس کابین‌دار ویژه خطوط تندرو (BRT) نیز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت ملحق خواهد شد.

تداوم توسعه شهری در شرایط ویژه کشور

محمدخانی با تأکید بر استمرار خدمات و پروژه‌های مدیریت شهری گفت: ورود این اتوبوس‌ها و پیشبرد پروژه‌های عمرانی در شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که روند خدمت‌رسانی و توسعه تهران با قدرت ادامه دارد و مدیریت شهری تلاش می‌کند علی‌رغم محدودیت‌ها، پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی را به سرانجام برساند.

سخنگوی شهرداری تهران درباره زمان بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های بزرگ شهری پایتخت گفت: عملیات اجرایی این پروژه عملاً به پایان رسیده و به محض نهایی شدن فرآیند خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز، افتتاح آن انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی از گزینه‌های مورد بررسی، بهره‌برداری پروژه در دو مرحله است تا شهروندان بتوانند هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند. در این صورت بخشی از مجموعه زودتر به بهره‌برداری خواهد رسید و سایر تجهیزات و امکانات در مراحل بعدی تکمیل و اضافه می‌شود.

محمدخانی با اشاره به روند پیشرفت این پروژه اظهار کرد: مقایسه وضعیت فعلی با حدود ۱۸ ماه گذشته، نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه پروژه است و بخش عمده اقدامات عمرانی آن به اتمام رسیده است.

پارکینگ‌های زیرسطحی با ملاحظات پدافندی تجهیز می‌شوند

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه درباره آماده‌سازی پارکینگ‌های زیرسطحی شهر گفت: در تمامی پروژه‌های پارکینگ زیرسطحی، الزامات و استانداردهای مرتبط با استفاده در شرایط اضطراری و پناهگاهی مورد توجه قرار گرفته و مجموعه‌ای از اقدامات فنی در این زمینه در حال اجراست.

وی تأکید کرد که این موضوع تنها به یک پروژه خاص محدود نیست و در تمامی پارکینگ‌های جدید شهری، ملاحظات مربوط به ایمنی و مدیریت بحران لحاظ می‌شود.

پیگیری دولت برای تسریع در واردات تجهیزات و ناوگان

محمدخانی با اشاره به همکاری میان دولت و مدیریت شهری اظهار کرد: در برخی موارد، اختلاف برداشت‌ها و تفسیرهای اجرایی میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته است، اما تجربه همکاری دولت و شهرداری تهران در سال گذشته نشان داد هر جا دولت به شهرداری اعتماد کرده، اختیارات لازم را واگذار کرده و یا از ظرفیت مدیریت شهری بهره گرفته است، نتیجه آن در درجه نخست به نفع مردم بوده است.

وی افزود: با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری وزارتخانه‌های مرتبط، روند رفع موانع و تسریع در فرآیند واردات تجهیزات و ناوگان در حال انجام است و انتظار می‌رود این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

آماده تحویل بودن بخشی از ناوگان در چین

سخنگوی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از تجهیزات و ناوگان مورد نیاز که در کشور چین تولید شده‌اند، هم‌اکنون آماده تحویل هستند و با تکمیل فرآیندهای اداری و اجرایی، وارد کشور خواهند شد تا ظرفیت خدمات‌رسانی شهری و حمل‌ونقل عمومی پایتخت افزایش یابد.

اسکان بیش از ۱۴۰۰ خانواده در هتل‌های تهران

سخنگوی شهرداری تهران با ارائه گزارشی از روند خدمات‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۴۳۱ خانواده شامل چهار هزار و ۶۶۶ نفر در هتل‌های تحت پوشش اسکان داده شده‌اند و خدمات لازم به آنان ارائه می‌شود.

وی افزود: همچنین حمایت‌های مالی و جبرانی برای خانوارهای آسیب‌دیده در حال انجام است و پرداخت‌ها بر اساس میزان خسارت وارده و ارزیابی کارشناسی صورت می‌گیرد.

پرداخت کمک‌های بلاعوض برای جبران خسارت

محمدخانی اظهار کرد: تاکنون برای یک‌هزار و ۲۵۴ خانوار، کمک‌هزینه‌های مرتبط با اسکان و جبران خسارت پرداخت شده است. همچنین شهرداری تهران در قالب بسته‌های حمایتی، یک‌هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، یک‌هزار و ۳۸ فقره تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و یک‌هزار و ۳۵۳ فقره کمک‌هزینه ودیعه مسکن را تعیین تکلیف کرده است.

وی تأکید کرد: تفاوت مبالغ پرداختی به خانوارها بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی و میزان خسارت واردشده به واحدهای مسکونی تعیین شده است.

اتمام ۹۸ درصد تعمیرات واحدهای دارای آسیب جزئی

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: عملیات تعمیر و بازسازی نزدیک به ۴۰ هزار واحد مسکونی که دچار خسارت جزئی شده بودند، به بیش از ۹۸ درصد پیشرفت رسیده و عملاً به پایان رسیده است.

وی افزود: دو درصد باقی‌مانده نیز عمدتاً شامل موارد خاص است؛ از جمله واحدهایی که مالکان آنها هنوز برای انجام مراحل اداری یا اجرایی مراجعه نکرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این پرونده‌ها نیز به‌زودی تعیین تکلیف شوند.

پیشرفت ۴۱ درصدی مقاوم‌سازی ساختمان‌ها

محمدخانی در ادامه با اشاره به روند مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: عملیات مقاوم‌سازی تاکنون بیش از ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: در این بخش، یک‌هزار و ۷۲۸ قرارداد میان شهرداری، سازندگان و مالکان منعقد شده و پس از انعقاد قرارداد، اجرای پروژه‌ها توسط سازندگان دنبال می‌شود و عملاً از فهرست مأموریت‌های مستقیم شهرداری خارج خواهد شد.

آغاز فرآیند ساخت واحدهای جدید

سخنگوی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در بخش ساخت و احداث واحدهای جدید نیز فرآیند اجرایی آغاز شده و اقدامات لازم برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بازگشت خانواده‌ها به شرایط عادی زندگی در حال انجام است.

آغاز عملیات ساخت واحدهای جدید برای خانواده‌های آسیب‌دیده

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند ساخت واحدهای جدید برای خانوارهای آسیب‌دیده گفت: جالب آنکه نخستین نقطه‌ای که عملیات عمرانی در آن آغاز شد، اکنون وارد مرحله ساخت‌وساز شده و کلنگ احداث ساختمان‌های جدید به زمین خورده است.

وی افزود: خانواده‌های آسیب‌دیده و شهروندان می‌توانند با بازدید از این پروژه‌ها، روند اجرایی ساخت واحدهای جدید را از نزدیک مشاهده کنند. عملیات اجرایی در برخی از این نقاط با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

قرارگاه؛ الگویی برای تسریع در تصمیم‌گیری و اجرا

محمدخانی در ادامه با تشریح سازوکار مدیریت پروژه‌های بازسازی و جبران خسارت اظهار کرد: قرارگاه ایجادشده صرفاً یک ساختار درون‌شهرداری نیست، بلکه مدلی از مدیریت هماهنگ و بین‌بخشی است که در آن تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای حل سریع‌تر مسائل تجمیع می‌شود.

وی افزود: در این ساختار، مجموعه‌هایی از جمله شهرداری تهران، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا با سرعت بیشتری دنبال شود.

کاهش بروکراسی و حذف موازی‌کاری

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به مزایای این شیوه مدیریتی گفت: بسیاری از موضوعاتی که در شرایط عادی ممکن است ماه‌ها زمان‌بر باشد، در قالب این مدل مدیریتی با هماهنگی میان دستگاه‌ها در مدت زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این سازوکار، جلوگیری از موازی‌کاری، تسریع در پاسخگویی، رفع موانع اداری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف است؛ بدون آنکه ساختار جدید یا تشکیلات اداری تازه‌ای ایجاد شود.

بهره‌گیری از تجربه قرارگاهی در مدیریت شهری

محمدخانی خاطرنشان کرد: مدیریت قرارگاهی پیش از این نیز در مناسبت‌ها و مأموریت‌های مختلف شهری از جمله ایام نوروز، بازگشایی مدارس و رویدادهای ویژه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقی به همراه داشته است.

وی افزود: این الگوی مدیریتی با تجمیع ظرفیت‌ها، تسریع فرآیندها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، امکان ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به شهروندان را فراهم می‌کند و می‌تواند در حل مسائل پیچیده شهری نقش مهمی ایفا کند.

تکمیل فرآیند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: شهرداری تهران تمامی تعهدات و تکالیف خود را در حوزه بازسازی انجام داده و در حال حاضر تقریباً تمامی پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

وی افزود: در بخش ساختمان‌های مسکونی تنها یک مورد باقی مانده که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. دلیل تأخیر نیز به اختلاف نظر میان ساکنان درباره نحوه ساخت و توافق با پیمانکار بازمی‌گردد و ارتباطی با روند اجرایی شهرداری ندارد.

محمدخانی تأکید کرد: وظیفه شهرداری در این فرآیند، ایجاد هماهنگی میان مالکان و سازندگان، صدور پروانه‌های ساختمانی، تأیید نقشه‌ها و فراهم‌سازی مقدمات آغاز عملیات اجرایی بوده که در تمامی موارد انجام شده است.

سه دسته خسارت؛ مسئولیت شهرداری و دولت چگونه تقسیم شده است؟

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به برخی ابهامات درباره جبران خسارت‌ها اظهار کرد: خسارت‌های واردشده در سه بخش شامل خسارت به واحدهای مسکونی، خسارت به لوازم منزل و خسارت به خودروها دسته‌بندی شده است.

وی افزود: شهرداری تهران موظف است ارزیابی خسارت در هر سه بخش را از طریق کارشناسان رسمی انجام دهد که این فرآیند توسط مدیریت بحران شهرداری و از طریق سامانه‌های مربوطه دنبال شده است.

محمدخانی ادامه داد: اما تأمین و پرداخت خسارت‌ها در حوزه لوازم منزل و خودرو بر عهده دولت است و این موضوع در چارچوب مصوبات دولت پیگیری می‌شود. بنابراین برخی پرداخت‌های حمایتی شهرداری به معنای جبران کامل خسارت‌ها نیست و صرفاً برای رفع نیازهای اولیه و ضروری خانوارها در نظر گرفته شده است.

توسعه زیرساخت‌های پدافندی در تهران

سخنگوی شهرداری تهران درباره موضوع پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های ایمنی شهری نیز گفت: در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای توسعه ظرفیت‌های پدافندی و افزایش تاب‌آوری شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردها، استفاده از ظرفیت پارکینگ‌های زیرسطحی و فضاهای ایمن شهری است که با انجام برخی اصلاحات و استانداردسازی‌ها می‌توانند در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.

تدوین نخستین طرح تفصیلی زیرزمینی تهران

محمدخانی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت شهرداری در این حوزه اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری تهران، طرح تفصیلی زیرزمینی شهر در حال تدوین و بررسی است؛ طرحی که با رویکرد پدافند غیرعامل، افزایش تاب‌آوری شهری و توسعه زیرساخت‌های ایمن طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، ایجاد و توسعه فضاهای زیرزمینی ایمن، زیرساخت‌های خدماتی و حتی پیش‌بینی بیمارستان‌های زیرزمینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

پروژه‌های راهبردی برای آینده تهران

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: بخشی از پروژه‌های مهم و راهبردی در مناطق جنوبی پایتخت نیز در چارچوب همین نگاه بلندمدت در حال برنامه‌ریزی و اجراست و جزئیات آنها در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تاب‌آوری و کیفیت زندگی شهروندان در سال‌های آینده خواهند داشت.

افتتاح چند تقاطع غیرهمسطح جدید در تهران طی هفته‌های آینده

سخنگوی شهرداری تهران از بهره‌برداری قریب‌الوقوع چند پروژه مهم ترافیکی در پایتخت خبر داد و گفت: تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه که در نشست‌های گذشته نیز درباره آن توضیحاتی ارائه شده بود، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا حدود یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه از جمله طرح‌های مهم مدیریت شهری برای روان‌سازی ترافیک و بهبود دسترسی‌های شهری در محدوده مرکزی و شرقی تهران به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از تقاطع همت در آینده نزدیک

محمدخانی همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح همت اظهار کرد: امیدواریم این پروژه نیز طی یک تا دو هفته آینده آماده افتتاح و بهره‌برداری شود.

وی تأکید کرد: تکمیل این تقاطع نقش مؤثری در کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان در یکی از محورهای پرتردد پایتخت خواهد داشت.

اجرای پروژه شاخص در بزرگراه هاشمی رفسنجانی

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه از پیشرفت یکی دیگر از پروژه‌های عمرانی شهر خبر داد و گفت: در محور بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز یک پروژه عمرانی شاخص و زیبا در دست اجراست که به‌زودی جزئیات بیشتری از آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: مدیریت شهری تهران تلاش دارد با تکمیل پروژه‌های عمرانی و ترافیکی، ضمن افزایش ایمنی و تسهیل تردد، کیفیت زیرساخت‌های شهری را در مناطق مختلف پایتخت ارتقا دهد.