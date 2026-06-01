به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری که در ساختمان بلدیه برگزار شد، گفت: در طول ماه های اخیر جلسات مختلف در سازمان اتوبوسرانی و حمل و نقل برگزار شده و برای تقویم کار به نتایجی رسیدند و شهرداری در توسعه و تجهیز مسیرها نقش دارد و شهرداری مانند باقی‌مانده رویکرد ها در کنار دستگاه های متولی است تا مسئولیت‌ها به صورت دقیق و مشخص انجام شود.

وی افزود: از مردم برای همپایی در بخش های مدیریت شهری تشکر می‌کنیم و از ۲۸ اسفند پویش خوش حسابی را آغاز کردیم و در ناپایدارترین شرایط کشور شهرداری موفق به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه را از طریق کمپین خوش حسابی کسب کند و اگر این رقم را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کنید می‌توان گفت بودجه شهرداری ۱۰ برابر شده است و ۱۵ درصد بیش از معضلات سال های قبل نیز پرداخت عوارض را داشتیم.

درآمد پایدار شهرداری تهران به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسید

به گفته وی؛ درآمد پایدار شهرداری در سال ۱۴۰۴، ۷۷ هزار میلیارد تومان است و با بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تفاوت ۲ برابری دارد و درآمد پایدار ما کامل کفاف درآمد و درآمد شهرداری را می‌دهد و سایر هم در توسعه عمرانی و شهرهای نیز مصرف می شود.

محمدخانی ادامه داد: ما در بازسازی موارد جنگ با درخواست های مردم در تهران و خارج از تهران مواجه شدیم و مردم درخواست کمک را به شهرداری داشتند و از همان رپز های ابتدایی با گروه های جهادی مشارکت را انجام دادیم و کمپین باهم میسازیم با این اقدام شکل گرفت تا بستری برای کمک به افراد ایحاد کنیم و سایت این پویش ایجاد شد.

وی افزود: طرح جامعی وجود دارد که در حوزه های متفاوت شهرداری به کشور کمک میکند و بنای شهرداری از ابتدای ابن بوده تا به دولت در مدیریت شهری کمک کند و به دنبال راهکارهای هایی از جمله حوزه اقتصادی هستیم تا باری را از دوش دولت برداریم.

محمدخانی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۴ دو جنگ خارج و یک جنگ داخلی داشتیم و متناسب با این شرایط از همه حوزه ها نمیتوان انتظار رسیدگی داشت. نواقص را با وجود بستر هایی که موجود داریم و با هم افزایی دیگر دستگاه ها سازماندهی خواهیم کرد.

طرح «خانه‌ریز» صرفاً برای سرمایه‌گذاران یا گروه‌های خاص تعریف نشد

وی افزود: طرح «خانه‌ریز» صرفاً برای سرمایه‌گذاران یا گروه‌های خاص تعریف نشده است، بلکه شهرداری در قالب این طرح بستر مشارکت در ساخت را فراهم می‌کند تا زمینه رونق بازار مسکن ایجاد شود. به گفته محمدخانی، مدیریت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تسهیل فرآیندهای مشارکت در ساخت، تلاش دارد مسیرهای جدیدی را برای تأمین و خرید مسکن در اختیار شهروندان قرار دهد.

کمپین «خوش‌حسابی» و نقش آن در افزایش پرداخت عوارض

به گفته وی؛ به مسئله توسعه خطوط رسیده ایم و خطوط متروی تهران ۷ خط شده است و به مرحله تکمیل رسیده اند و به امیدواریم به رکورد ۴ هزار اتوبوس نیز برسیم و با طی کردن این دو خط موازی مسیر استفاده مردم از حملات و نقل عمومی را توسعه دهیم.قرارداد با چین برقرار است و امیدواریم امسال به رکورد واردات سه رام قطار مترو در ماه برسیم و تعداد قطارها را افزایش دهیم

وی درباره کمپین «خوش‌حسابی» و نقش آن در افزایش پرداخت عوارض از سوی شهروندان، اعلام کرد این پویش در بازه‌ای کوتاه اما حساس اجرا شد و بازخورد چشمگیری داشت و کمپین از ۲۸ اسفند آغاز و تا ۱۸ اردیبهشت ادامه پیدا کرد و در همین مدت کم عالی بود و موضوعی که به ثبت رشد بسیار خوبی در وصول منابع مرتبط با درآمدهای پایدار انجام شد.

به گفته وی، وصول عوارض در جریان این پویش حدود ۱۵ درصد بالاتر از میانگین سال‌های گذشته بوده و در بخش درآمدهای پایدار نیز رشد محسوسی نسبت به متوسط دهه اخیر ثبت شده و هم‌زمان با حضور میدانی شهرداری در مدیریت شرایط جنگ، بسیاری از شهروندان برای همکاری اعلام آمادگی کرده و این همراهی در قالب‌های مختلفی بروز پیدا کرده است.

محمدخانی ادامه داد: ۱۲۷۸ واحد در مرحله تخریب و بازسازی هستند.

پاکسازی زیرپل‌ها از حضور افراد کارتن‌خواب

سخنگوی شهرداری تهران درباره «قرارگاه معیشتی» اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک طرح حمایتی محدود نیست، بلکه بسته‌ای جامع است که در حال نهایی‌سازی آن هستیم تا در شرایط ویژه کنونی، در حوزه‌های مختلف به دولت و سایر نهادها کمک کند.

وی افزود: رویکرد مدیریت شهری از ابتدای این دوره، کمک به دولت برای کاهش بخشی از بار مسئولیت‌ها بوده است تا شهروندان بتوانند این شرایط را با مشکلات کمتری پشت سر بگذارند.

محمدخانی در پاسخ به پرسشی درباره پاکسازی زیرپل‌ها از حضور افراد کارتن‌خواب نیز گفت: رخدادهای سال ۱۴۰۴ و برخی حوادث ناگوار، روند ساماندهی این حوزه را تحت تأثیر قرار داد. در شرایط بحرانی، اولویت اصلی مدیریت شهری کنترل و مدیریت بحران بوده و طبیعی است که در چنین وضعیتی همه دستگاه‌ها نتوانند تمامی وظایف خود را به‌صورت کامل انجام دهند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، در تلاش است نواقص ایجادشده را جبران کند. در همین راستا بیش از ۲۰ هزار تخت برای ساماندهی معتادان متجاهر ایجاد شده و هدف این است که شرایط این حوزه به وضعیت مطلوبی که در سال ۱۴۰۳ تجربه شده بود، بازگردد.

رایگان شدن مترو و اتوبوس

محمدخانی خاطرنشان کرد: در خصوص رایگان شدن مترو و اتوبوس این مسیر ادامه پیدا میکند و در شورای هم در دستور کار قرار دارد و به امید خدا هم به تصویب برسد و در خصوص موضوع تمهیدات زیر ساخت ما در ساعت های پیک ظرفیت های بالایی را مشاهده می‌کنیم، اما در بسیاری از ساعت های غیرضروری پیک ظرفیت خالی است و قرارداد شهرداری با چین برقرار است تا در مرحله بعدی افزایش تعداد واگن های قطار را داشته باشیم.

به گفته وی؛ ۱۵۸۰خانواده و ۵۷۰۴ نفر در هتل ها و مراکز اقامتی اسکان دارند و شیب کاهشی دارد و اعلام بازگشت مردم از هتل ها خبر خوب است و وقتی به مرحله تخلیه هتل میرسیم، یعنی خانه و کاشانه آن ها اماده شده است.

محمدخانی خاطر نشان کرد: ۱۱۱۶ ودیعه مسکن را به خانواده ها داده شده و شهر کارت هم ۱۴۵۸ کارت ۱۰۰ میلیونی اهدا شده است و ما به ازای اسکان در هتل هزینه های دیگر هم برای خانواده ها تهیه شده است.

جزئیات مهمانی غدیر

وی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص تمهیدات مهمانی غدیر گفت: مهمانی غدیر با مشارکت بخش های متفاوت است و شهرداری در این زمینه از اکران های شهری و بحث حمل و نقل عمومی و خدمات شهری قبل و پس از رویداد و حضور موکب های مردمی در این جشن همکاری میکند.

به گفته وی؛ امسال با توجه به یک شرایط خاص مهمانی غدیر را در حالی داریم که عزادار هستیم و امیدواریم امسال با حضور مردم رکورد خوبی را داشته باشیم.

