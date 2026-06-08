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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

ضربه میلیاردی پلیس قم به قاچاقچیان لوازم ورزشی

ضربه میلیاردی پلیس قم به قاچاقچیان لوازم ورزشی

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از توقیف یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق و کشف هزاران قلم لوازم ورزشی خارجی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری گفت: در راستای اجرای طرح‌ های مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری عوامل انتظامی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از این خودرو، تعداد سه هزار و ۳۶۰ قلم انواع لوازم و وسایل ورزشی خارجی قاچاق کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده‌است.

وی با اشاره به دستگیری متهم، گفت: در نهایت با تشکیل پرونده نامبرده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی استان معرفی شد.

کد مطلب 6853725

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