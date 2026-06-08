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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

اسدی: اعتبار نقل‌وانتقالات ملکی منوط به ثبت در سامانه خواهد بود

اسدی: اعتبار نقل‌وانتقالات ملکی منوط به ثبت در سامانه خواهد بود

سنندج- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: بارگذاری مستندات مالکیت در سامانه ثبت ادعا برای مدعیان مالکیت الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان در تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای حقوقی و اداری طراحی شده و امکان ثبت رسمی ادعاهای مالکیت را برای افراد فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهداف این قانون افزود: صیانت از اعتبار اسناد رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مالکان املاک قولنامه‌ای که فاقد مستندات رسمی مالکیت هستند می‌توانند ادعای خود را به صورت رسمی ثبت کرده و برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

اسدی با بیان اینکه این سامانه گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال حوزه ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: استفاده از این بستر ضمن کاهش زمان و هزینه‌های جانبی، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد.

وی هدف از راه‌اندازی این سامانه را کاهش اختلافات حقوقی، افزایش شفافیت در معاملات ملکی و جلوگیری از تخلفات عنوان کرد و افزود: مالکان املاک فاقد سند رسمی می‌توانند مستندات و ادعاهای خود را ارائه دهند تا پس از بررسی‌های لازم، زمینه صدور سند رسمی برای آنان فراهم شود.

اسدی با اشاره به آثار قانونی راه‌اندازی این سامانه تصریح کرد: یک سال پس از آغاز به کار رسمی سامانه، تمامی اعمال حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع بیش از دو سال، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، داوری و دستگاه‌های اجرایی معتبر و قابل استناد خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.

وی ادامه داد: پس از پایان مهلت قانونی، دعاوی مرتبط با اسناد ثبت‌نشده از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، استرداد ثمن معامله است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تاکید کرد: مدعیان مالکیت پس از راه‌اندازی رسمی سامانه دو تکلیف اصلی بر عهده دارند؛ نخست ثبت و بارگذاری ادعاها و مستندات در سامانه ظرف مدت دو سال و دوم، پیگیری قانونی ادعای ثبت‌شده از طریق مراجع ذی‌صلاح.

اسدی در پایان گفت: شهروندان برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا از طریق مشاوران املاک و سامانه کاتب، پیش‌نویس قرارداد را تنظیم و برای ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

کد مطلب 6853735

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