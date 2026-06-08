تغییر نگرش از محرومیت به باور پیشرفت ضرورت توسعه سمیرم است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی صبح دوشنبه در نشست پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در محل فرمانداری سمیرم برگزار شد، با انتقاد از رویکردهای تشریفاتی در برخی حوزه‌ها اظهار کرد: جلسات اداری باید از حصار کلیشه‌ها خارج شده و به نتایجی ملموس و قابل اجرا ختم شوند.

وی افزود: اثربخشی یک نشست زمانی تایید می‌شود که خروجی آن در قالب اقدامات عملی و برنامه‌ریزی دقیق، تحولی واقعی در بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی جامعه ایجاد کند.

نجابت و مطالبه‌گری قانون‌مند؛ سرمایه نمادین مردم سمیرم

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با تجلیل از فرهنگ غنی، نجابت و صبوری مردم شهرستان سمیرم تصریح کرد: شیوه مطالبه‌گری مردم این دیار که همواره با رعایت ادب و در چارچوب قانون بوده است، نشان‌دهنده ظرفیت‌های عمیق فرهنگی در این منطقه است.

ابطحی خاطرنشان کرد: این مردم ولایت‌مدار در تمامی مقاطع حساس تاریخ انقلاب، با ایثار و مجاهدت در میدان حاضر بوده‌اند و امروز وظیفه مسئولان است که با همین رویکرد جهادی، پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند.

عبور از ذهنیت محرومیت به سمت پیشران‌های توسعه

وی با اشاره به ضرورت تغییر در باورهای عمومی نسبت به پتانسیل‌های منطقه، تاکید کرد: نباید اجازه داد برچسب «محرومیت» به یک باور دائمی و محدودکننده در ذهنیت جمعی تبدیل شود. گاهی می‌توان از دل همین محدودیت‌ها، موتورهای پیشران توسعه را استخراج کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان یادآور شد: با تکیه بر توانمندی جوانان تحصیل‌کرده، نخبگان بومی و سرمایه‌های اجتماعی عظیم سمیرم، می‌توان مسیر شکوفایی شهرستان را هموار کرد و نگاه‌های محدودکننده را تغییر داد.

رابطه مستقیم همبستگی عمومی با کاهش آسیب‌های اجتماعی

ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روان را از اولویت‌های فوری برشمرد و گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در هر برهه‌ای که همبستگی اجتماعی تقویت شده و مردم در صحنه‌های مختلف حضور فعال داشته‌اند، آسیب‌های اجتماعی جدی نظیر خودکشی با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

وی از هنرمندان به عنوان سفیران تاب‌آوری یاد کرد و افزود: هنرمندان از اثرگذارترین اقشار جامعه هستند که می‌توانند با تولید آثار فاخر، امید را در کالبد جامعه تزریق کرده و تاب‌آوری اجتماعی را در برابر مشکلات افزایش دهند.

محله‌محوری و تقویت مراکز مشاوره؛ راهبرد عملیاتی تابستان

این مقام مسئول با بیان اینکه کیفیت برنامه‌های فرهنگی بر کمیت آن‌ها ارجحیت دارد، بر ضرورت تقویت مراکز مشاوره تخصصی تاکید کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن ایام تابستان، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان باید با نظارت مستمر و پایش عملکرد مراکز مشاوره همراه باشد تا شاهد اثربخشی واقعی باشیم.

ابطحی «محله‌محوری» را کلیدی‌ترین راهبرد پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: تشکیل تیم‌های آموزشی سیار و حضور مستمر در محلات، تبدیل هر محله به یک پایگاه اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی خانواده‌ها، می‌تواند سد محکمی در برابر نفوذ آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند.

وی با تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، از پایبندی مدیریت ارشد استان به توسعه همه‌جانبه شهرستان سمیرم خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و سرمایه‌گذاری بر روی سلامت روان، نگرش‌های محدودکننده جای خود را به شکوفایی روزافزون بدهد.