تهدید گروه مقاومت عراق به بازگشت به جنگ با اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ابو آلاء الولائی دبیرکل مقاومت اسلامی گردان‌های سید الشهداء در عراق، دیشب به طور غیرمستقیم به رژیم اشغالگر در مورد عواقب پاسخ به حملات اخیر ایران هشدار داد.

این پیام از طریق پستی منتشر شد که الولائی همزمان با حملات موشکی ایران علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در شامگاه یکشنبه در حساب خود در پلتفرم ایکس قرار داد.

الولائی در پست خود این آیه قرآنی را قرار داد: وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِینَ حَصِیرًا.

عربی ۲۱ افزود که این پست به عنوان اشاره‌ای غیرمستقیم به آمادگی گروه‌های مقاومت عراق برای بازگشت به صحنه رویارویی با رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید.

همزمان با جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در روز ۹ اسفند سال گذشته ، چندین گروه عراقی که تحت پرچم مقاومت اسلامی قرار دارند، وارد خط جنگ با اشغالگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شده و ده‌ها عملیات موشکی و پهپادی علیه مواضع آمریکایی و صهیونیستی در منطقه انجام دادند.

دولت عراق اخیرا و با گسترش فشارهای آمریکا، تلاش گسترده‌ای را برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت در دستور کار خود قرار داده است.