جدیدترین موضع گیری النجباء درباره خلع سلاح مقاومت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء عراق، شیخ «ناظم السعیدی» معاون دبیرکل و رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی نجباء عراق گفت:هرگونه بحث در مورد سلاح، باید جامع و منصفانه و تابع استاندارد واحد باشد. چرا کسی از خلع‌سلاح پیشمرگه کرد یا انبارهای تسلیحات متعلق به افراد و احزاب ذی‌نفوذ حرفی نمی‌زند؟!

وی افزود: شیعیان عراق همیشه هدف پروژه‌های خصمانه بوده‌اند. امروز گروه‌های مقاومت را آماج قرار داده‌اند، پس از آن نیروهای حشد شعبی را هدف خواهند گرفت و سپس به سراغ خود ارتش می‌روند تا هیچ‌گونه توان و امکانی برای دفاع از عراق باقی نماند.

السعیدی گفت: سیاسی کردن مقاومت و سخن گفتن از ادغام بسیج مردمی، پدیده خطرناکی است. متأسفانه سیستم سهمیه‌بندی سیاسی، بسیاری از نهادها را فاسد کرده است.

او افزود: پیش از تأسیس حشد شعبی، تعداد و تجهیزات ارتش و پلیس کم نبود. مشکل در فرماندهی بزدلانه و خائنانه بود که آن‌هم ریشه در سهمیه‌بندی‌ها و فشارهای سیاسی داشت.

السعیدی تاکید کرد: برخی برای توجیه خلع‌سلاح مقاومت به یکی از بیانیه‌های مرجعیت استناد می‌کنند، در حالی که ایشان در همان بیانیه برای احقاق حق مردم، شامل؛ اداره کشور بر اساس شایستگی و صدافت، جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی و نیز حاکمیت قانون را مطالبه کردند.

وی افزود: آیا این شرایط برآورده شده و فساد پایان یافته و شایسته‌سالاری حاکم و مداخلات خارجی متوقف شده است؟!

السعیدی گفت: سفیر آمریکا آزادانه بین اسرائیل، امارات و عراق در تردد است و خواسته‌های واشنگتن را به بغداد دیکته می‌کند. آیا حاکمیت ما کنترل کاملی بر زمین و هوای کشور و تصمیمات کلان دارد؟َ

وی تاکید کرد: سلاح مقاومت فعلا تنها ضامن امنیت عراق است و هیچ عاقل وطن‌پرستی با دست خود این تضمین قوی را از بین نمی‌برد. تا زمانی که سفارت آمریکا در تعیین مقدرات عراق دخالت می‌کند، کشور ما رنگ ثبات نخواهد دید. بحران انرژی و سایر معضلات حاکمیتی، گوشه‌ای از تأثیرات همین مداخلات هستند.