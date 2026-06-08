برگزاری جلسه کابینه امنیتی تل آویو برای بررسی جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مسئول برگزاری جلسه کابینه امنیتی تل آویو با محوریت مسائل امنیتی و سیاسی در بهه‌های جنگ است و این جلسه در حال برگزاری است.

هنوز از مفاد تصمیمات این جلسه که با توجه به از سرگیری درگیری ها با ایران، در زیرزمین برگزار می شود، خبری منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.