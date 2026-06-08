به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شمسی پور در کمیته فرش چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: استانداردهای حوزه فرش دستبافت تدوین و بروزرسانی می شود.

وی بر حفظ این هنر ماندگار که نشان از هویت ملی و سابقه طولانی و تاریخ کهن استان در عرصه تولید فرش داشته و معرف چهارمحال و بختیاری و کشور در جوامع بین‌المللی خواهد بود، تاکید کرد و دستور داد تمامی دستگاه های مرتبط تا حد توان به حفظ این هنر ارزشمند کمک کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با اخذ موافقت اداره کل بیمه تامین اجتماعی در خصوص معرفی تعداد دویست نفر از بافندگان فعال و واجد شرایط استان جهت استفاده از مزایای بیمه اجتماعی قالیبافان بر اساس سهمیه هر شعبه؛ ضمن تاکید بر برگزاری مرتب جلسات کمیته فرش و پیگیری تا تحقق کامل مصوبات؛ مقرر شد تا پایان ماه جاری جلسه فوق العاده دیگری با حضور فعالان فرش تشکیل و مسایل و مشکلات مطروحه بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

شمسی پور افزود: مقرر شد، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط شیوه‌نامه نظارت بر تهیه و توزیع مواد و مصالح تنظیم و از عرضه مواد و مصالح بی کیفیت با مواد رنگزای گیاهی جلوگیری شود.