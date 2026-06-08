جعفری: ۱۲ هزار تن گندم در مازندران خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن گندم به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از کشاورزان تحویل مراکز خرید شده است.

جعفری با قدردانی از پیگیری‌های استاندار مازندران در حمایت از بخش کشاورزی، افزود: روند پرداخت مطالبات گندمکاران نیز همگام با خرید محصول، با برنامه‌ریزی مناسب در حال انجام است که نویدبخش حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصول راهبردی می‌باشد.

وی با تأکید بر نقش ارزشمند کشاورزان مازندرانی در تأمین امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: شهرستان بهشهر با اختصاص ۶۲ درصد از کل گندم تحویلی استان، تاکنون در صدر شهرستان‌ها قرار دارد و سهم قابل توجهی در خرید تضمینی ایفا کرده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران درباره زیرساخت‌های خرید نیز گفت: در حال حاضر ۱۷ مرکز خرید تضمینی در سطح استان فعال است و مجموعاً ۳۴ مرکز به طور کامل تجهیز شده‌اند که در صورت اعلام نیاز سازمان جهاد کشاورزی و افزایش حجم برداشت، سایر مراکز نیز به چرخه عملیات خرید خواهند پیوست.

جعفری با اشاره به بارندگی‌های اخیر در برخی مناطق استان از کشاورزان خواست: با توجه به شرایط جوی، در زمان برداشت و تحویل محصول صبوری لازم را داشته باشند و با رعایت توصیه‌های فنی از افت کیفیت گندم جلوگیری کنند تا محصول با بهترین شرایط ممکن به مراکز خرید تحویل شود.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه دولت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران با تمام ظرفیت در کنار کشاورزان هستند و فرآیند ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت و دقت لازم انجام خواهد شد.