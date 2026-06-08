تکذیب حمله دشمن به ایست و بازرسی بسیج در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان کبودراهنگ در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر حمله دشمن متخاصم به یک ایست و بازرسی در کبودراهنگ اطلاعیهای صادر کرد.
در متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان کبودراهنگ آمده است:
در پی انتشار خبری در برخی کانالها و صفحات فضای مجازی با عنوان «حمله هوایی اسرائیل به یک ایست بازرسی بسیج در کبودراهنگ»، به اطلاع مردم شریف شهرستان کبودراهنگ میرساند این خبر کاملاً کذب، بیاساس و فاقد هرگونه صحت بوده و هیچگونه حادثهای با این مضمون در سطح شهرستان رخ نداده است.
متأسفانه در شرایط حساس کنونی، برخی افراد و رسانههای غیررسمی با انتشار اخبار نادرست و تأییدنشده، درصدد تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش جامعه هستند. از عموم شهروندان عزیز درخواست میشود اخبار و اطلاعات را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دریافت کرده و از بازنشر شایعات و مطالب فاقد اعتبار خودداری کنند.
روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان کبودراهنگ ضمن تأکید بر امنیت، آرامش و ثبات کامل در منطقه، اعلام میدارد در صورت وقوع هرگونه رویداد مهم، اطلاعرسانی لازم از طریق مجاری رسمی انجام خواهد شد.
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