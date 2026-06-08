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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

تکذیب حمله دشمن به ایست و بازرسی بسیج در کبودراهنگ

تکذیب حمله دشمن به ایست و بازرسی بسیج در کبودراهنگ

همدان- روابط عمومی سپاه ناحیه کبودراهنگ در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر حمله دشمن متخاصم به یک ایست و بازرسی بسیج در این شهر اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان کبودراهنگ در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر حمله دشمن متخاصم به یک ایست و بازرسی در کبودراهنگ اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان کبودراهنگ آمده است:

در پی انتشار خبری در برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی با عنوان «حمله هوایی اسرائیل به یک ایست بازرسی بسیج در کبودراهنگ»، به اطلاع مردم شریف شهرستان کبودراهنگ می‌رساند این خبر کاملاً کذب، بی‌اساس و فاقد هرگونه صحت بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای با این مضمون در سطح شهرستان رخ نداده است.

متأسفانه در شرایط حساس کنونی، برخی افراد و رسانه‌های غیررسمی با انتشار اخبار نادرست و تأییدنشده، درصدد تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش جامعه هستند. از عموم شهروندان عزیز درخواست می‌شود اخبار و اطلاعات را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دریافت کرده و از بازنشر شایعات و مطالب فاقد اعتبار خودداری کنند.

روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان کبودراهنگ ضمن تأکید بر امنیت، آرامش و ثبات کامل در منطقه، اعلام می‌دارد در صورت وقوع هرگونه رویداد مهم، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مجاری رسمی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6853928

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