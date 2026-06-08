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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

«موش‌های بلفاست» به سالن هما می‌آید

«موش‌های بلفاست» به سالن هما می‌آید

دور دوم اجرای نمایش «موش‌های بلفاست» به کارگردانی فریور خراباتی در سالن هما آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «موش‌های بلفاست» به نویسندگی و کارگردانی فریور خراباتی و تهیه‌کنندگی رضا گوران، پس از اجرای خود در کاخ هنر (تئاتر مستقل تهران)، دور دوم اجراهایش را از ۱۸ خرداد در سالن شماره دو مجموعه فرهنگی هنری هما آغاز می‌کند.

این نمایش هر شب ساعت ۲۱ روی صحنه می‌رود و مسعود میرطاهری، محمد صدیقی‌مهر، محسن نوری و عارفه معماریان در آن ایفای نقش می‌کنند.

همچنین فواد خراباتی به عنوان مشاور پروژه و علی اکباتانی به عنوان مجری در این اثر حضور دارد.

سینا ییلاق‌بیگی طراح صحنه، علی کوزه‌گر طراح نور، مهرنوش بیانی طراح لباس و سعید کروندی طراح گریم این نمایش هستند.

«موش‌های بلفاست» داستان سه چریک ایرلندی و یک دختر جوان را روایت می‌کند که پس از سال‌ها شکست، فقر و سرخوردگی، تصمیم می‌گیرند آخرین شانس خود را برای آزادی ایرلند امتحان کنند؛ سرقت از قطاری که گفته می‌شود مملو از پول است. اما نقشه‌ای که قرار بود راه نجاتی برای کشورشان باشد، به بحرانی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر تبدیل می‌شود.

دور جدید اجرای این نمایش از دوشنبه ۱۸ خرداد در سالن شماره ۲ هما آغاز می‌شود.

کد مطلب 6854019

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