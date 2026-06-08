۱۲رتبه برترالبرزدرعملکردتولیدات باغی/تولید درزیرسایبانها باگرانی انرژی

داود بدرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح باغات در استان البرز ۲۴ هزار و ۳۰۰ هکتاراست، افزود: از سطح این باغات سالانه حدود ۵۷۰ هزار تن انواع میوه هسته دار و بی هسته و هسته درست و هسته ریز در ۲۶ رقم برداشت می شود.

وی با بیان اینکه تولیدات باغی این استان بیشتر از نوع سردسیری است، اظهارداشت: باغبانی استان با توجه به وضعیت توپوگرافی ، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی آن، به سمت باغبانی متراکم پیش می رود که از جمله این طرح ها می توان به توسعه گلخانه ها، باغات متراکم، روسیمی کردن باغات انگور، استفاده از پایه های رویشی درختان میوه، توسعه نهال و بذر و قلمه و اندام های گیاهی و تکثیری و قارچ خوراکی اشاره کرد.

تولید سه میلیارد نشاء مکانیزه در البرز

بدرزاده با اشاره به راندمان تولید و سطح اقتصادی و توجیه اقتصادی تولید، گفت: با توجه به بالا بودن هزینه های تولید و خرد بودن اراضی و قیمت بالای اراضی و کوچک بودن واخدها، تولیدات باید افزایش زیادی یابد ناگزیر هستیم این طرح ها را اجرایی کنیم که در همین راستا در استان نزدیک سه میلیارد نشاء مکانیزه برای کل کشور در گلخانه های البرز تولید می شود .

وی در ادامه جایگاه البرز در تولید از لحاظ عملکرد و میزان تولید را بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: استان رتبه های خیلی خوبی دارد بطوریکه در میانگین عملکرد رتبه بالاتری نسبت به سطح کشور داریم ولی بازهم باید عملکرد بالاتر برود تا با توجه به وضعیت اقلیم و آب بتوانیم دوام بیاوریم.

۱۲ رتبه برتر کشوری البرز در عملکرد

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان البرز خرد بودن اراضی را تهدیدی جدی برای البرز عنوان کرد و اظهار داشت: با این وجود ۱۲ رتبه برتر کشوری در حوزه میزان عملکرد در واحد سطح تولیدات باغبانی از جمله در آلبالو، آلو، هلو، گیلاس، گوجه سبز، زردآلو، شلیل، قارچ خوراکی، قطره طلا، انگور و گردو داریم.

وی گفت: همچنین در ۲۳ محصول هم رتبه میزان تولید داریم که میزان تولید گلابی، آلو، آلو قطره طلا، درختچه های خزان پذیر، سوپرسبزی ها، هلو، شلیل، قارچ خوراکی، توت فرنگی، سنبل، لاله و گل های شاخه بریده از جمله تولیداتی است که رتبه اول تا چهارم را داریم.

وی با بیان اینکه علیرغم این جایگاه باید افزایش بیشتری در عملکرد و میزان تولید داشته باشیم، افزود: . در برنامه هفتم توسعه به دلیل برنامه های آب و زمین سعی شده سطح افزایش نیابد ولی میزان بهره وری هر سال افزایشی دیده شده است بطوریکه سالانه حدود ۱۱۰۰ هکتار کار اصلاح و احیای باغات شروع شده است.

اعتبارات ناچیز برای اصلاح و احیای باغات

بدرزاده میزان طرح اصلاح و احیای باغات را در برنامه هفتم توسعه در هر سال افزایشی دانست و تصریح کرد: این طرح یک برنامه وزات خانه ای است که سالانه بخشی از آن در طرح تملک و دارایی دیده شده ولی متاسفانه اعتبارات این بخش بقدری محدود شده که بخش ناچیزی از این سطح ۱۱۰۰ هکتار را پوشش می دهد که تا پایان برنامه باید به ۱۷۰۰ هکتار حداقل برسد.

وی گفت: متاسفانه دولت هیچ اعتباری بدلیل نبود بودجه به این بخش اختصاص نمی دهد و با برنامه های ترویجی، تشویقی و تسهیلی که در استان دیده شده و حتی با صدور مجوزها و شناسنامه دار کردن باغات و صادرات محصولات کشاورزی در راستای اصلاح و احیای باغات دیده شده تا به افزایش بهره وری حداقل ۵ درصد را برسیم تا در پایان برنامه به رشد حداکثری بهره وری برسیم.

گرانی انرژی در توسعه گلخانه ها آزاردهنده است

بدرزاده در ادامه به موضوع گلخانه ها اشاره کرد و گفت: در استان نزدیک حدود ۶۱۲ هکتار گلخانه داریم که در برنامه توسعه گلخانه ها این سطح از اواخر ۱۴۰۰ تاکنون ۲۹۰ هکتار توسعه یافته است.

وی با اشاره به دستور استاندار البرز مبنی بر توسعه گلخانه ها، افزود: با اینکه ۲۹۰ هکتار توسعه داشتیم ولی هزینه های انرژی و سوخت آزاردهنده است که برای رفع این معضل حتی موقتی در برش امسال توسعه گلخانه ها، گلخانه ها را امسال بیشتر به صورت سایبانی ایجاد کرده ایم.

وی برنامه سال جاری برای توسعه گلخانه ها را ۱۲۶ هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان ۹۵ هکتار به صورت سایبانی و ۲۰ هکتار به صورت گلخانه ای انجام می شود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: سایبان ها گلخانه های تابع اقلیم هستند که باید بخشی از سبزی و صیفی که در فضای آزاد تولید می شود را برای افزایش بهره وری، مقابله با کم آبی و صرفه جویی در مصرف و کنترل برنامه تولید به گلخانه ها و زیرسایبان ها منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: در سایبان ها مثل گلخانه ها نیست و نیمه کنترل است و بخشی از برنامه است که شدت نور و تعریق و تبخیر و دوره رشد طولانی شده و کنترل می شود که باید بخشی از سبزی و صیفی هم که در اراضی استیجاری تولید می شود این سازه ها را نصب کنند زیرا هزینه آن یک بیستم گلخانه است که استقبال خوبی از آن می شود.

وی با بیان اینکه میزان کشت زیر سایبان ها در سه سال گذشته از سه هکتار به ۸۰ هکتار رسیده، گفت: تغییرات اقلیم باعث شده که محصولات باغی خود را هم زیر سایبان ها برویم که برای کنترل کیفیت و افزایش کیفیت و کنترل بیماری ها و عوامل اقلیمی و ... انجام می شود.

تولید اندام های تکثیری و نشاء گیاهان دارویی در البرز

بدرزاده در ادامه به تولید گیاهان دارویی نیز اشاره کرد و افزود: تولید این گیاهان در استان قابل توسعه نیست بلکه پیشنهاد دادیم که اندام های تکثیری و بذر و نشاء گیاهان دارویی را برای کل کشور تولید کنیم.

وی بیان داشت: تولید گیاه دارویی برای استان توجیه اقتصادی ندارد و فقط در اراضی دامنه ای که کم بازده هستند بخشی از تولید گیاهان دارویی را توسعه داده ایم.

وی گفت: برنامه توسعه داریم ولی همچون استان های دیگر که بارندگی مناسبی دارند نمی توانیم در دیم زارها توسعه کشت داشته باشیم ولی ۱۲۸ هکتار سطج زیر کشت گل محمدی است که سالانه حدود ۱۷۰ تن تولید دارد.

تغییر کاربری کشاورزی البرز را تهدید می کند

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی البرز با بیان اینکه این استان از لحاظ جمعیتی با نزدیک به ۴ میلیون نفر بسیار متراکم بوده و مصرف انرژی بالایی دارد، گفت: این عدد کشاورزی را که نیاز به پایداری، ثبات و امنیت دارد دچار مشکل می کند بطوریکه تمام باغات در حریم شهرها دچار مشکل بوده و امنیت ندارند و محصولات مورد تعرض قرار می گیرد ولی در دیگر استان ها اینگونه نیست.

وی افزود: تغییر کاربری باغات نیز بخش تولید را آزار می دهد که همه باید مقابل آن بایستند ولی با این وجود در البرز تمام هم و غم افزایش بهره وری و تولید است که اگر اینگونه نباشد کشاورزی ما را آزار می دهد.

وی بیان داشت: وقتی قیمت افزایش یابد مصرف کننده هم دچار مشکل می شود و بین بازار و تولید و واحد تولیدی تغارضات زیادی به وجود می آید که برای کاهش این تعارضات در بخش فنی سیاست گذاری فنی کنیم تا بخشی از این تعارضات از طریق اصلاح باغات و تعویض سیستم های گرمایشی گلخانه ها و بازسازی واحدها و تغییر برنامه های تولید و روش های تولید و نوع تولید است.

وی گفت: در همین راستا تولید نشاء توسعه زیادی یافت و اولین واحدهای تولید نشاء در البرز راه افتاد و رتبه خوبی در نشاء مکانیزه داشتیم بطوریکه در هر هکتار تولید در نشاء در فضای آزاد حداقل ۵۰۰ مترمکعب آب صرفه جویی می کند و ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار نشاء زمین استان های همجوار را تولید می کنیم.