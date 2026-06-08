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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

۱۱۰ عروس و داماد زنجانی پیوند مهر خود را جشن گرفتند

۱۱۰ عروس و داماد زنجانی پیوند مهر خود را جشن گرفتند

زنجان- ۱۱۰ عروس و داماد زنجانی در ایام جنگ رمضان، مراسم پیوند مهر و تکریم خود را با حضور مسئولان استانی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۰ عروس و داماد زنجانی شامل نیکوکاران، امدادگران و زوج‌های جوان دستگاه‌های خدمت رسان در ایام جنگ رمضان، مراسم پیوند مهر و تکریم خود را با حضور مسئولان استانی برگزار کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در این مراسم، گفت: توسعه خدمات مشاوره‌ای، اجرای برنامه‌های میدانی و افزایش حمایت‌های تسهیلاتی برای زوج‌های جوان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

اسلام محمدی پور با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات متنوع و متفاوتی در حوزه ازدواج و خانواده در استان انجام شد، افزود: در حوزه مشاوره، خدمات قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج به شکل هدفمند و عملیاتی دنبال و بیش از ۲۰ مرکز مشاوره تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده در استان تشکیل و فعال شده است.

وی، با قدردانی از همکاری مشاوران و فعالان این حوزه اضافه کرد: مشاوران استان زنجان نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی به زوج‌های جوان داشته‌اند و این همکاری‌ها در ارتقای کیفیت خدمات اثرگذار بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به برگزاری جشن «وصال» در استان اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری نهادهایی همچون جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی استان و خیرین برگزار شد و هدف آن ایجاد فضایی شاد و حمایتی برای جوانان بوده است.

محمدی‌پور با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه تسهیلات ازدواج نیز خاطر نشان کرد: تلاش شد تا در حد توان و در چارچوب وظایف اداره کل ورزش و جوانان با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط، دریافت تسهیلات برای زوج‌های جوان تسهیل شود.

وی در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات بانکی به زوجین، خاطر نشان کرد: در برخی موارد به دلیل شرایط عمومی کشور، صف‌های دریافت تسهیلات طولانی‌تر شده، اما موضوع به صورت مستمر در حال پیگیری و نظارت است تا روند ارائه خدمات به زوج‌های جوان تسهیل شود.

راه‌اندازی اتاق عقد رایگان در زنجان

معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان هم در این مراسم از راه‌اندازی «اتاق عقد رایگان» در استان با مشارکت خیرین خبر داد و گفت: این طرح در کنار خدمات مشاوره‌ای، کارگاه‌های آموزشی و تسهیل خرید به عنوان بخشی از شبکه‌ای با عنوان «شبکه وصال» انجام می‌شود.

علی ذوالقدر به اهمیت توجه به جوانی جمعیت و حمایت از تشکیل خانواده، افزود: هدف از برگزاری این جشن، تجلیل از زوج‌های جوانی است که با وجود شرایط سخت در مسیر تشکیل خانواده و حضور فعال در میدان زندگی گام برداشته‌اند.

وی اظهار داشت: در کنار برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های مناسبتی، طی سال گذشته بیش از ۳۰۰ کارگاه آموزشی با محوریت تحکیم خانواده و حمایت از زوجین در استان برگزار، همچنین بیش از ۷۰۰ ساعت مشاوره رایگان در حوزه‌های مختلف خانواده و ازدواج به زوج‌های جوان ارائه شده است.

معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان، اعزام ۶۰ زوج جوان به مشهد مقدس، برگزاری عقدهای نمادین در میادین و موکب‌ها و پیگیری جدی تسهیلات و وام‌های ازدواج و فرزندآوری را از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال گذشته ذکر کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید در حوزه حمایت اقتصادی از زوج‌های جوان گفت: با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و دفتر توسعه و برنامه‌ریزی، قراردادهایی با برخی شرکت‌ها و برندهای داخلی منعقد شده که بر اساس آن، تسهیلاتی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای مزدوجین پنج سال اخیر برای خرید کالای ایرانی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6854167

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