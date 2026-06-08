۱۱۰ عروس و داماد زنجانی پیوند مهر خود را جشن گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۰ عروس و داماد زنجانی شامل نیکوکاران، امدادگران و زوج‌های جوان دستگاه‌های خدمت رسان در ایام جنگ رمضان، مراسم پیوند مهر و تکریم خود را با حضور مسئولان استانی برگزار کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در این مراسم، گفت: توسعه خدمات مشاوره‌ای، اجرای برنامه‌های میدانی و افزایش حمایت‌های تسهیلاتی برای زوج‌های جوان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

اسلام محمدی پور با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات متنوع و متفاوتی در حوزه ازدواج و خانواده در استان انجام شد، افزود: در حوزه مشاوره، خدمات قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج به شکل هدفمند و عملیاتی دنبال و بیش از ۲۰ مرکز مشاوره تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده در استان تشکیل و فعال شده است.

وی، با قدردانی از همکاری مشاوران و فعالان این حوزه اضافه کرد: مشاوران استان زنجان نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی به زوج‌های جوان داشته‌اند و این همکاری‌ها در ارتقای کیفیت خدمات اثرگذار بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به برگزاری جشن «وصال» در استان اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری نهادهایی همچون جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی استان و خیرین برگزار شد و هدف آن ایجاد فضایی شاد و حمایتی برای جوانان بوده است.

محمدی‌پور با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه تسهیلات ازدواج نیز خاطر نشان کرد: تلاش شد تا در حد توان و در چارچوب وظایف اداره کل ورزش و جوانان با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط، دریافت تسهیلات برای زوج‌های جوان تسهیل شود.

وی در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات بانکی به زوجین، خاطر نشان کرد: در برخی موارد به دلیل شرایط عمومی کشور، صف‌های دریافت تسهیلات طولانی‌تر شده، اما موضوع به صورت مستمر در حال پیگیری و نظارت است تا روند ارائه خدمات به زوج‌های جوان تسهیل شود.

راه‌اندازی اتاق عقد رایگان در زنجان

معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان هم در این مراسم از راه‌اندازی «اتاق عقد رایگان» در استان با مشارکت خیرین خبر داد و گفت: این طرح در کنار خدمات مشاوره‌ای، کارگاه‌های آموزشی و تسهیل خرید به عنوان بخشی از شبکه‌ای با عنوان «شبکه وصال» انجام می‌شود.

علی ذوالقدر به اهمیت توجه به جوانی جمعیت و حمایت از تشکیل خانواده، افزود: هدف از برگزاری این جشن، تجلیل از زوج‌های جوانی است که با وجود شرایط سخت در مسیر تشکیل خانواده و حضور فعال در میدان زندگی گام برداشته‌اند.

وی اظهار داشت: در کنار برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های مناسبتی، طی سال گذشته بیش از ۳۰۰ کارگاه آموزشی با محوریت تحکیم خانواده و حمایت از زوجین در استان برگزار، همچنین بیش از ۷۰۰ ساعت مشاوره رایگان در حوزه‌های مختلف خانواده و ازدواج به زوج‌های جوان ارائه شده است.

معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان، اعزام ۶۰ زوج جوان به مشهد مقدس، برگزاری عقدهای نمادین در میادین و موکب‌ها و پیگیری جدی تسهیلات و وام‌های ازدواج و فرزندآوری را از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال گذشته ذکر کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید در حوزه حمایت اقتصادی از زوج‌های جوان گفت: با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و دفتر توسعه و برنامه‌ریزی، قراردادهایی با برخی شرکت‌ها و برندهای داخلی منعقد شده که بر اساس آن، تسهیلاتی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای مزدوجین پنج سال اخیر برای خرید کالای ایرانی در نظر گرفته شده است.