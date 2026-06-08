به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس هشت ساله، در مصاحبه صبح دیروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با شبکه روسیاالیوم با بیان اینکه وضعیت کنونی در لبنان آتش‌بس تصنعی است، تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل در لبنان دچار خطای محاسباتی شده اند.

سرلشکر رضایی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه روسیاالیوم مبنی بر اینکه مذاکرات با آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید ،اظهار داشت: مشکل ترامپ بی‌ثباتی و صحبت‌های ضد و نقیض است که باعث بی‌اعتمادی بیش از پیش ما به آمریکا شده‌ است.

وی در پاسخ به این سوال که گفتگوها دقیقا در چه وضعیتی است، گفت: فعلا پیام‌ها به واسطه پاکستان رد و بدل می‌شود اما همچنان ابهاماتی در مذاکرات وجود دارد؛ ترامپ قواعد مذاکره را رعایت نمی‌کند و زیاده‌خواهی می‌کند، مذاکره باید شفافیت داشته باشد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سوال که آیا این سخن ترامپ که مدعی است ایران خواهان توافق است، حقیقت دارد،پاسخ داد: ما در مذاکره جدی اما در دفاع از خود جدی‌تر هستیم و از موضع ضعف مذاکره نمی‌کنیم. ایران در این مذاکرات چهره حقیقی آمریکا در عهدشکنی، قانون‌شکنی و تضییع حقوق ملت‌های جهان را برای دنیا آشکار کرد؛ همانگونه که در میدان نبرد چهره پلید و خونخوار آن‌ها برای جهان هویدا شد و این نیز یکی از وجوه پیروزی ماست. ما زمانی توافق می‌کنیم که در چارچوب حقوق بین‌الملل، حق مردم ایران داده شود البته من به توافق خوشبین نیستم زیرا ترامپ ثبات ندارد و همچنین تحت تاثیر اسرائیل است و مرد مذاکره نیست.

سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه روسیاالیوم مبنی بر اینکه ایران از طریق مذاکره به دنبال چیست و آیا به ازای لغو تحریم‌ها ایران تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد، متذکر شد: تنگه هرمز تحت مدیریت ماست و بهیچ وجه از این موضع عقب‌نشینی نخواهیم کرد، تنگه هرمز برای تجارت آزاد و اما برای ناامنی و عبور نظامی بسته است. ما مذاکرات را برای کسب حقوق بحق خود ادامه می‌دهیم اما اگر مذاکرات بی‌نتیجه بود محاصره دریایی را که به منزله اعلان جنگ است، تحمل نخواهیم کرد و آن را خواهیم شکست.

ما از غنی‌سازی کوتاه نمی‌آییم

وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایران به موضع و درخواست آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران، پاسخ داد: ما از غنی‌سازی کوتاه نمی‌آییم و این حق ما در چارچوب حقوق بین‌الملل است و این سرمایه ماست که در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تولید برق، کشاورزی و پزشکی از این فناوری استفاده می‌کنیم و در مورد مواد غنی‌سازی شده، خودمان تصمیم می‌گیریم و هیچ فشاری را نمی‌پذیریم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سوال که با توجه به تاکید ترامپ مبنی بر ندادن هیچگونه پولی به ایران؛ آیا تهران همچنان بر شروط خود در مذاکرات، بویژه آزادسازی مالی پایبند است، پاسخ داد: ما در آزاد کردن پول های بلوکه شده خود جدی هستیم و باید آن را بپردازند اما در خصوص خسارت جنگ که آمریکایی‌ها می‌گویند غیرمستقیم می پردازند به هر حال خسارت باید جبران شود چه خود آمریکا آن را بپردازد و چه بصورت غیرمستقیم.

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای توافق چشم انداز روشنی قائل بود و آیا آنگونه که آمریکایی‌ها می‌گویند توافق نزدیک است، خاطرنشان کرد: اعمال محاصره خیانت به دموکراسی بود و آن‌ها آتش بس را طولانی کردند تا محاصره را اعمال کنند و اینکه مذاکره به چه نتیجه ای خواهد رسید بستگی به طرف آمریکایی دارد و اینکه ترامپ می‌گوید به توافق نزدیک است، کافی نیست.

آمریکا باید کل منابع پولی ما را آزاد کند

وی در پاسخ به این سوال که شرایط مدنظر ایران برای توافق چیست، بیان داشت: آمریکا باید کل منابع پولی ما را آزاد کند، تحریم‌ها برداشته شود، محاصره پایان یابد، نیروهای آمریکا خارج شوند و اسرائیل را وادار به عقب نشینی و به رسمیت شناختن مرزهای سیاسی منطقه و عقب نشینی از لبنان، سوریه و دیگر مناطق کند.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد نقض مکرر آتش‌بس توسط آمریکا چیست و راهبرد ایران برای اینکه آتش‌بس به سرنوشت آتش‌بس اسرائیل در لبنان و غزه دچار نشود چیست، تصریح کرد: اکنون در خلیج فارس با یک آتش‌بس گرم مواجه هستیم و لذا هر اقدامی از سوی آمریکا با واکنش چند برابری ایران مواجه می‌شود، بنابراین یک آتش‌بس واقعی میان ایران و آمریکا را شاهد نیستیم و ما انشالله جنگ را جوری پایان می‌دهیم که تا ۵۰ سال امنیت ایران و خلیج فارس را تامین کنیم و سیلی محکم ایران باعث می‌شود دیگر کسی جرات حمله به ایران را نداشته باشد و ما وضعیت نه جنگ و نه صلح را نمی‌پذیریم؛ دکترین دفاعی ما این است که به کسی حمله نمی‌کنیم اما اگر حمله‌ای به ما شود پاسخ ما سنگین و پشیمان‌کننده خواهد بود و به سادگی دست از سر آن‌ها برنمی‌داریم تا دیگر فکر و جسارت حمله به ایران را نداشته باشند و این همان کاری بود که با صدام کردیم، بنابراین آمریکا باید حقوق حقه ملت ایران را بدهد وگرنه آن‌ها را بشدت تنبیه خواهیم کرد.

سردار سرلشکر محسن رضایی درخصوص وضعیت آتش‌بس در لبنان، اظهار داشت: وضعیتی که در لبنان برقرار است آتش‌بس نیست؛ آتش‌بس در سراسر لبنان باید اعمال شود و اسرائیل باید کامل عقب بنشیند و چیزی که اکنون در جریان است یک آتش‌بس تصنعی است.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش حزب‌الله به این وضعیت چیست، تاکید کرد: حزب‌الله کاملا توانایی دفاع از لبنان را دارد و تا زمانی که اسرائیل عقب‌نشینی کامل نکند و آتش‌بس کامل برقرار نشود حزب‌الله کوتاه نخواهد آمد؛ البته آنها مستقل هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند اما ما معتقدیم آنها کاملا توان دفاع دارند و آمریکا و اسرائیل در لبنان دچار خطای محاسباتی شده‌اند و آن‌ها خواهند دید در صورت ادامه این وضعیت، حزب‌الله در آینده نزدیک ضربات سختی به اسرائیل خواهد زد.

ما در منطقه خلیج فارس همچون یک خانواده هستیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه با توجه به تحولات اخیر چگونه می‌توان اعتماد متقابل بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را بازسازی کرد، اظهار داشت: ما در منطقه خلیج فارس همچون یک خانواده هستیم که در این منطقه زندگی می‌کنیم و اختلافاتمان قابل حل است؛ همانگونه که پس از جنگ ۸ ساله علیرغم کمک‌های آن‌ها به صدام، پس از جنگ ما با حسن نیت گذشت کردیم و ایران همواره بر اساس مودت و برادری با همسایگان خود ارتباط داشته است و بعد از بیرون راندن آمریکا از منطقه همکاری مشترک خواهیم داشت و امنیت منطقه را خودمان تامین خواهیم کرد و در طول جنگ رمضان هم فقط به منافع آمریکا حمله کردیم.

سرلشکر رضایی در واکنش به این سوال که پاسخ شما به برخی ادعاها مبنی بر هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس، چیست، متذکر شد: تصاویر مدعیان حمله به فرودگاه کویت که در هوای روشن است نشان می‌داد که حمله کار ایران نیست چراکه ما در هوای تاریک و ۴۰ کیلومتری فرودگاه کویت را هدف قرار دادیم و از طرفی ایران نشان داده که ترسی از اعلام هدف قرار دادن مواضع دشمنان ندارد و وقتی ما حمله به مواضع آمریکای مدعی ابرقدرتی را اعلام می‌کنیم چرا باید حمله به کشوری کوچک را کتمان کنیم؟ بنابراین به وضوح مشخص است که حمله به فرودگاه کویت از سوی ایران نبوده است و ما به هر جا حمله کنیم، اعلام می‌کنیم.

وی در رابطه با مواضع کشورهای روسیه و چین؛ بیان داشت: از مواضع روسای جمهور روسیه و چین و اقدامات مثبتشان در شورای امنیت و همچنین مواضع کشورهایی همچون اسپانیا و یا آن دسته از رسانه‌های جهان که در سمت درست تاریخ ایستادند تشکر می‌کنیم و البته جهان باید بداند که جنگ آمریکا نه تنها علیه ایران بلکه علیه کشورهای منطقه و جهان بوده است و مردم دنیا تبعات جهانی این جنگ را در بازارها و اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنند.

دبیر شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به سوالی درباره تاکید و تمرکز آمریکا بر اختلافات داخلی و ایجاد ناآرامی در ایران، گفت: مشکل آمریکا و اروپا عدم شناخت دقیق مردم و حکومت ایران است. ایران ۹ روز بدون رهبر اداره شد و این نشان می‌دهد نهاد دولت-ملت در ایران برقرار است و مردم ایران بیدار هستند و دیگر حاضر به بازگشت به دوران ذلت‌بار قاجار و پهلوی نیستند ولذا اگر آنها این موضوع را درک می‌کردند اصلا اقدام به جنگ علیه ایران نمی‌کردند.

رهبری با قدرت و انرژی در حال مدیریت و انجام مسئولیت هستند

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم حضور رهبر انقلاب در انظار، تاکید کرد: این اقدام بر اساس ترتیبات امنیتی توسط نهادهای مربوطه اتخاذ شده است و لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب، انسانی بسیار شجاع و رزمنده جنگ هشت ساله و مدافع وطن بوده‌اند و اکنون با قدرت و انرژی در حال مدیریت و انجام مسئولیت هستند.