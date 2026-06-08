به گزارش خبرنگار مهر، نشست راهبردی «صنعت سبز، پیشران توسعه پایدار منطقه» عصر دوشنبه با حضور مدیران دولتی در تبریز برگزار شد.

محمدحسین حسن‌زاده، در این نشست با اشاره به گسترش وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر اظهار کرد: امروز هرگونه اقدام و فعالیت توسعه‌ای باید بر پایه ملاحظات محیط زیستی انجام شود.

وی افزود: رویکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان این است که پرونده‌های محیط زیستی واحدهای صنعتی با مشارکت و همکاری خود واحدها ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه جایگاه محیط زیست در مدیریت توسعه کشور هنوز به اندازه کافی پررنگ نیست، گفت: با مدیریت محلی و همراهی صنایع می‌توان این خلأ را تا حد زیادی جبران کرد و به سمت توسعه پایدار حرکت کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین بر اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع تأکید کرد و افزود: مشارکت واحدهای صنعتی در مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی در کنار رعایت ضوابط، می‌تواند به توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد این مجموعه افزایش جریمه‌ها یا صرفاً اجبار واحدها به رعایت ضوابط نیست، بلکه تلاش می‌شود نگرش مدیران صنعتی نسبت به اهمیت محیط زیست تقویت شود تا خود واحدها برای اجرای استانداردهای محیط زیستی پیشقدم شوند.