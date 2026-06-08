به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در نهمین جلسه پویش «خیزش ملی برای ایران» و «مأموریت ماکان»، با قدردانی از برگزارکنندگان این پویش، اظهار کرد: کشور با چالشهای متعددی از جمله محدودیت منابع آب، تخلیه آبخوانها، فرونشست زمین، آلودگی هوا، تخریب زیستگاهها، آتشسوزی جنگلها و پدیده گرد و غبار مواجه است که بخش عمدهای از آن حاصل سالها کمتوجهی به ملاحظات محیطزیستی است.
وی با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی افزود: حفاظت از محیطزیست در قانون اساسی به عنوان وظیفهای همگانی شناخته شده است، از این رو همه دستگاهها، نهادها و آحاد جامعه باید در این مسیر نقشآفرین باشند و سازمان حفاظت محیطزیست بهتنهایی قادر به رفع تمامی این چالشها نیست.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر پیوند میان محیطزیست و مسائل اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: دستیابی به اهداف محیطزیستی نیازمند جلب مشارکت عمومی و توافقسازی اجتماعی است و در این میان، حوزه فرهنگ و آموزش از مهمترین ابزارهای اثرگذار به شمار میرود.
انصاری با اشاره به توجه دولت چهاردهم به موضوع آموزش گفت: آموزش محیطزیست باید از سنین پایه و مدارس آغاز شود، زیرا نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیطزیست در میان دانشآموزان میتواند به تغییر رفتار، اصلاح سبک زندگی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال طبیعت منجر شود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه به اجرای طرح ملی «محیطیار» با همکاری وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه آموزشهای محیطزیستی در مدارس آغاز شده و تاکنون با استقبال استانهای مختلف، بهویژه مناطق کمتر برخوردار، همراه بوده است.
وی همچنین از تدوین سند ارتقای فرهنگ محیطزیست با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط خبر داد و افزود: توسعه فرهنگ حفاظت از محیطزیست نیازمند همافزایی و بهرهگیری از ظرفیت همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور است.
آموزش و مشارکت اجتماعی، کلید حل چالشهای محیطزیستی کشور است
انصاری با اشاره به «مأموریت ماکان» به عنوان یکی از برنامههای آموزشی و فرهنگی حوزه محیطزیست اظهار کرد: این طرح با هدف آشنایی دانشآموزان با موضوعاتی نظیر تنوع زیستی، حیاتوحش، پوشش گیاهی، مدیریت پسماند و سایر مسائل محیطزیستی در حال اجراست و میتواند زمینهساز گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان نسل آینده باشد.
وی بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، هنری، فناوریهای نوین و آموزههای دینی برای ترویج فرهنگ محیطزیست تأکید کرد و گفت: موفقیت برنامههای آموزشی و فرهنگی در این حوزه مستلزم مشارکت و همراهی همه دستگاهها و نهادهای ذیربط است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: حفاظت از طبیعت ایران و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور به عنوان میراثی بیننسلی، مسئولیتی مشترک است و همه باید برای کاهش مشکلات محیطزیستی و تحقق توسعه پایدار در کشور نقشآفرینی کنند.
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