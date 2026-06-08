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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

۵ کتاب محیط‌زیستی ویژه کودکان در استان بوشهر رونمایی شد

۵ کتاب محیط‌زیستی ویژه کودکان در استان بوشهر رونمایی شد

بوشهر- همزمان با گرامیداشت هفته ملی محیط‌زیست، آیین رونمایی از پنج کتاب محیط‌زیستی ویژه کودکان و نوجوانان در قالب مجموعه «کتب نگهبانان زمین» در بوشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر عصر دوشنبه در این آیین با تأکید بر اهتمام جدی این اداره‌کل نسبت به آموزش حرفه‌ای کودکان و نوجوانان در زمینه حفاظت از محیط‌زیست گفت: در راستای طرح آموزشی «محیط‌یار» و طرح ملی «مأموریت ماکان»، همواره به نقش بسیار مهم کودکان و نوجوانان در حفاظت از محیط‌زیست توجه داشته‌ایم و از همین رو، اقدامات آموزشی و ترویجی متنوعی در طول سال جاری برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای طرح‌های آموزشی دانش‌آموزی، از هشت سال پیش طرح آموزشی «محیط‌یار» را طراحی و اجرا کرده و در جریان این تجربه آموزشی برای بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز، نسبت به کمبود منابع آموزشی مناسب در حوزه محیط‌زیست آگاه شدیم؛ بر همین اساس، نگارش، تدوین و تصویرسازی کتاب‌هایی با موضوع محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفت.

مرادزاده ادامه داد: این تلاش‌ها در هفته محیط‌زیست امسال به نتیجه رسید و پنج عنوان کتاب برای چاپ انبوه آماده شد که آیین رونمایی از آن‌ها توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر اجرا گردید.

آمادگی کانون را برای همکاری و مشارکت در زمینه آموزش موضوعات محیط زیستی

سمیه رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز با بیان اینکه موفقیت در حفاظت از محیط‌زیست در گرو آموزش کودکان و نوجوانان است، آمادگی کانون را برای هرگونه همکاری و مشارکت در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان اعلام کرد.

۵ کتاب محیط‌زیستی ویژه کودکان در استان بوشهر رونمایی شد

اهمیت توجه به کتاب کودک و نوجوان

مهران فقیه، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر و نویسنده چهار کتاب «خانه سبز من»، «درختی که صدایش را از دست داد»، «انرژی‌های نو برای آینده ما» و «نیلا؛ لاک‌پشت کوچولوی دریا»، بر اهمیت توجه به کتاب کودک و نوجوان تأکید کرد و انتشار این آثار را در مجموعه «کتب نگهبانان زمین» با نظارت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر، حمایت شرکت پتروشیمی پارس به عنوان حامی طرح «محیط‌یار» و همکاری انتشارات هامون نو و مؤسسه آموزشی گاما، اقدامی لازم برای ترویج مفاهیم محیط‌زیستی در سطح جامعه دانست.

همچنین در این مراسم از کتاب «هدهد و زمین آبی» به نویسندگی عبدالرحمن مرادزاده نیز در قالب همین مجموعه و طرح آموزشی «محیط‌یار» رونمایی شد.

در پایان مراسم، از پنج کتاب محیط‌زیستی در قالب مجموعه «کتب نگهبانان زمین» رونمایی به عمل آمد.

کد مطلب 6854261

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