به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر عصر دوشنبه در این آیین با تأکید بر اهتمام جدی این ادارهکل نسبت به آموزش حرفهای کودکان و نوجوانان در زمینه حفاظت از محیطزیست گفت: در راستای طرح آموزشی «محیطیار» و طرح ملی «مأموریت ماکان»، همواره به نقش بسیار مهم کودکان و نوجوانان در حفاظت از محیطزیست توجه داشتهایم و از همین رو، اقدامات آموزشی و ترویجی متنوعی در طول سال جاری برنامهریزی و اجرا شده است.
عبدالرحمن مرادزاده افزود: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر به عنوان یکی از استانهای پیشرو در اجرای طرحهای آموزشی دانشآموزی، از هشت سال پیش طرح آموزشی «محیطیار» را طراحی و اجرا کرده و در جریان این تجربه آموزشی برای بیش از ۳۰ هزار دانشآموز، نسبت به کمبود منابع آموزشی مناسب در حوزه محیطزیست آگاه شدیم؛ بر همین اساس، نگارش، تدوین و تصویرسازی کتابهایی با موضوع محیطزیست در دستور کار قرار گرفت.
مرادزاده ادامه داد: این تلاشها در هفته محیطزیست امسال به نتیجه رسید و پنج عنوان کتاب برای چاپ انبوه آماده شد که آیین رونمایی از آنها توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر اجرا گردید.
آمادگی کانون را برای همکاری و مشارکت در زمینه آموزش موضوعات محیط زیستی
سمیه رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز با بیان اینکه موفقیت در حفاظت از محیطزیست در گرو آموزش کودکان و نوجوانان است، آمادگی کانون را برای هرگونه همکاری و مشارکت در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان اعلام کرد.
اهمیت توجه به کتاب کودک و نوجوان
مهران فقیه، رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر و نویسنده چهار کتاب «خانه سبز من»، «درختی که صدایش را از دست داد»، «انرژیهای نو برای آینده ما» و «نیلا؛ لاکپشت کوچولوی دریا»، بر اهمیت توجه به کتاب کودک و نوجوان تأکید کرد و انتشار این آثار را در مجموعه «کتب نگهبانان زمین» با نظارت ادارهکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر، حمایت شرکت پتروشیمی پارس به عنوان حامی طرح «محیطیار» و همکاری انتشارات هامون نو و مؤسسه آموزشی گاما، اقدامی لازم برای ترویج مفاهیم محیطزیستی در سطح جامعه دانست.
همچنین در این مراسم از کتاب «هدهد و زمین آبی» به نویسندگی عبدالرحمن مرادزاده نیز در قالب همین مجموعه و طرح آموزشی «محیطیار» رونمایی شد.
در پایان مراسم، از پنج کتاب محیطزیستی در قالب مجموعه «کتب نگهبانان زمین» رونمایی به عمل آمد.
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