به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت روز کودک و محیط زیست، ویژه‌برنامه‌ای با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در خانه محیط زیست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه متنوع، کودکان با اجرای تئاتر عروسکی، قصه‌گویی و فعالیت‌های نقاشی همراه شدند و همچنین چند مسابقه جذاب و آموزشی برگزار شد تا ضمن ایجاد فضایی شاد، با مفاهیم محیط زیستی نیز آشنا شوند.

وی ضمن قدردانی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اعلام کرد :چنین برنامه‌هایی با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در نسل آینده و ایجاد علاقه و انگیزه در کودکان برای حفاظت از طبیعت ادامه خواهد داشت.