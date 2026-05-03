طرح محیط یار در ۸۰ مدرسه استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده گفت: هدف کلان طرح محیط یار ارتقای سواد محیط‌زیستی دانش آموزان و نهادینه سازی رفتارهای مسوولانه در حوزه حفاظت از محیط‌زیست است. در همین زمینه استان بوشهر به عنوان یکی از پیشروترین استان‌های کشور در طرح آموزشی محیط یار که از سال ۱۳۹۸ آغاز به اجرا در سراسر مدارس استان نمود و شایان ذکر است که از آغاز طرح تاکنون بیش از ۳۰ هزار دانش آموز مورد آموزش قرار گرفته اند.

مرادزاده در ادامه افزود: در طرح ملی محیط یار با تدریس محیط بانان و کارشناسان محیط زیست استان بوشهر به آموزش دانش آموزان، مربیان و معلمان پرداخته می شود و همچنین در این طرح به تهیه و توزیع بسته های آموزشی، برگزاری اردوهای آموزشی، اجرای مسابقات و برنامه های فرهنگی و تولید محتوی آموزشی و دیجیتال نیز پرداخته می‌شود. محورهای اصلی آموزشی در طرح محیط یار شامل موضوعاتی مانند آب، انرژی، پسماند و تنوع زیستی می باشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر در ادامه افزود: همکاران اجرایی طرح ملی محیط یار در استان بوشهر شامل اداره کل آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه های استان بوشهر می باشند که در طول ۷ سال اخیر به طور منسجم و منظمی در برگزاری طرح محیط یار در مدارس سراسر استان مشارکت نموده اند .

مرادزاده از برگزاری طرح محیط یار در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در ۸۰ مدرسه در سراسر استان بوشهر خبر داد که در آن بیش از هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت آموزش قرار گرفته اند.