زارع: تکمیل کلاس های درس با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ در اولویت است

به خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: در راستای تحقق تعهدات نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی و انجام مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، اقدامات ارزنده‌ای انجام شده که امیدوارم تداوم یابد.



وی افزود: سرانه فضای آموزشی استان بوشهر، نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، لکن تکمیل مدارس و مراکز آموزشی نیمه‌تمام اولویت‌دار در دستور کار مدیریت استان در سال جاری قرار دارد.



استاندار بوشهر خاطر نشان کرد:۴۱ مرکز آموزشی با ۲۴۰ کلاس درس که از پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد برخوردار هستند، بعنوان اولویت اول برای تجهیز و تکمیل قرار گرفته است.



زارع ابراز کرد: این مدارس که در همه شهرستان‌های استان قرار دارند، متناسب با پیشرفت فیزیکی، در شهریور ماه یا بهمن ماه سال جاری مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.



استاندار بوشهر، تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را جزو اولویت‌های اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اعلام و از رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درخواست کرد از محل ردیف‌های متمرکز ملی در تأمین اعتبار مورد نیاز مساعدت کند.



استاندار بوشهر خواستار تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های آموزشی نیمه‌تمام اولویت‌دار استان توسط سازمان نوسازی کشور شد که مورد موافقت معاون وزیر قرار گرفت.



زارع در ادامه، پیشنهاد کرد از محل ظرفیت و تکالیف قانونی بند د ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، چند مدرسه بزرگ مقیاس نیز به استان بوشهر اختصاص داده شود که مورد موافقت معاون وزیر قرار گرفت.

