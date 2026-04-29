به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به پروژههای آموزشی استان بوشهر اظهار کرد: در زمینه مدرسهسازی، در یکسال اخیر پروژههای ارزشمندی در استان بوشهر به بهرهبرداری رسیده و بوشهر در طرح نهضت ملی مدرسهسازی، رتبه نخست کشور را داراست.
وی افزود: طرحهای نهضت مدرسهسازی در استان بوشهر، بر اساس آخرین برآورد، پیشرفت ۹۶.۵ درصدی دارند و تمام پروژههای این بخش فعال هستند.
استاندار بوشهر بر لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر برای پروژههای مدرسهسازی تاکید کرد و یادآور شد: باید برای جلوگیری از کندشدن روند اجرای پروژههای آموزشی، اعتبارات مورد نیاز را تأمین و بموقع تزریق کنیم.
دکتر زارع تصریح کرد: هوشمندسازی مدارس و همچنین ارتقای سرانه آموزشی در استان مورد توجه و تاکید قرار دارد و امیدوارم در این عرصه به اهداف مورد نظر برسیم.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز ضمن تقدیر از استاندار بوشهر در زمینه توجه ویژه به پیشرفت فیزیکی پروژههای مدرسهسازی، برای پیگیری و رفع مطالبات مطرح شده توسط استاندار، قول مساعد داد.
