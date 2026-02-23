۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰

احمدی: زیرساخت‌های آموزشی در استان بوشهر ارتقا می‌یابد

بوشهر- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت:‌با اجرای پروژه‌های جدید، زیرساخت‌های آموزشی در استان بوشهر ارتقا می‌یابد.

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم احمدی صبح دوشنبه در بازدید استاندار بوشهر از ۲ پروژه‌ آموزشی شهرستان بوشهر اظهار داشت: مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی با زیربنای ۶۵۰۰ مترمربع با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان در دست اجراست که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر افزود: مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش نیز با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد تومان، در مرحله تجهیز بوده و آماده بهره‌برداری است.

استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی برق، نوسازی و تجهیز مدارس، راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی از پروژه‌های مهم در حال ساخت شهرستان بوشهر بازدید کرد.

زارع از مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش، بیمارستان تخصصی مادر و کودک و ساختگاه‌های نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفت.

