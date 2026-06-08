به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس این اطلاعیه، تمامی پایگاههای اورژانس، بیمارستانها، مراکز درمانی، مراکز انتقال خون، شبکههای بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در حالت آمادگی کامل و کلیه امکانات و نیروهای تخصصی، برای خدمترسانی به شهروندان عزیز فراهم است.
وزارت بهداشت، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پزشکان، پرستاران، پرسنل اورژانس، کارکنان بهداشتی و درمانی و سایر خدمتگزاران تیم ملی سلامت، از مردم درخواست میکند: آرامش خود را حفظ کرده و اخبار مرتبط با وضعیت سلامت و خدمات درمانی را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند.
از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی و بخشهای اورژانس خودداری کنند تا امکان ارائه خدمات سریعتر به بیماران و مصدومان نیازمند فراهم شود.
در صورت نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی، با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند.
از حضور بدون هماهنگی در محلهای رخ دادن حوادث و نیز مراکز درمانی بپرهیزند.
توصیههای ایمنی، بهداشتی و امدادی دستگاههای مسئول را با دقت دنبال و رعایت کنند.
وزارت بهداشت از عموم هموطنان درخواست میکند در شرایط کنونی با حفظ همبستگی ملی، همکاری با نیروهای امدادی و درمانی و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، یاریگر تلاشهای انجامشده برای حفظ سلامت و امنیت جامعه باشند.
اطلاعیههای تکمیلی از طریق درگاههای رسمی وزارت بهداشت منتشر خواهد شد.
نظر شما