به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان اعلام کرد: فردا سهشنبه بهمنظور انجام تعمیرات فشار متوسط، برق برخی از مناطق روستایی شهرستان دورود قطع میشود.
در این راستا فردا از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برق روستاهای ازنا، کلنگانه، لبان علیا و سفلی، پیشکشان، کاغه، کول آباد، حسین آباد و چاههای مسیر کشاورزی و ساعت ۱۳ الی ۱۵ برق روستاهای افراوند، بیاتان، همیانه، حشمت آباد، یکدانگ، ده حاجی، قلعه بها الدین، احمدآباد، بهزاد آباد تا محل رینگ با فیدر حیدربابا روبروی مسجد امام (جاده دورود - بروجرد) و همچنین ساعت ۱۳ الی ۱۴، برق روستاهای سرنجه، تیدار و چغادون و چاههای مسیر کشاورزی قطع خواهد شد.
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