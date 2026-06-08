برداشت عدس از ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایلام آغاز شد

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت محصول عدس اختصاص یافته است که فرآیند برداشت آن از روزهای اخیر آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام، با تشریح وضعیت تولید این محصول در سال زراعی جاری گفت: «با توجه به سطح زیرکشت ۴۰۰ هکتاری، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بیش از ۲۰۰ تن محصول عدس از مزارع ایلام برداشت و روانه بازار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت کشت عدس را در الگوی کشت منطقه مورد توجه قرار داد و افزود: این محصول به عنوان یک کشت راهبردی و سازگار با شرایط اقلیمی ایلام، جایگاه ویژه‌ای نزد کشاورزان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: عدس علاوه بر نیاز آبی کم و سازگاری با شرایط دیم، از نظر اقتصادی نیز برای کشاورزان منطقه مقرون‌به‌صرفه است و می‌تواند به پایداری معیشت در بخش کشاورزی دیم کمک شایانی کند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به پتانسیل‌های موجود در اراضی شهرستان ایلام، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و استراتژیک نظیر عدس در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی قرار دارد تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، نیاز بازارهای محلی به محصولات پروتئینی تأمین شود.