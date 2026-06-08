آغاز مجدد پروازهای بازگشت حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ نخستین پرواز بازگشت حجاج بعد از سرگیری عملیات که قرار بوده از جده به مقصد فرودگاه مشهد انجام گیرد با هماهنگی و پیگیریها به مقصد اولیه خود، فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) تهران انجام شد و روند انتقال زائران به کشور در حال پیگیری است.
براساس این اطلاعیه با برنامهریزیهای انجامشده و هماهنگیهای صورتگرفته، سایر پروازهای بازگشت حجاج نیز مطابق دستورالعملها و برنامههای ابلاغی انجام خواهد شد و اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره جزئیات پروازها از طریق روابط عمومی سازمان حج و زیارت در اختیار زائران و خانوادههای آنان قرار میگیرد.
تاکید میشود؛ همزمان با ادامه حضور بخشی از زائران کشورمان در مکه مکرمه و مدینه منوره، تمامی خدمات رفاهی، اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی - عبادی بدون وقفه در حال ارائه است و تمهیدات لازم برای آسایش و خدمترسانی مطلوب به زائران فراهم شده است.
سازمان حج و زیارت با پیگیری تمامی ظرفیتهای موجود، روند بازگشت حجاج را بهصورت مستمر دنبال میکند و با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، به دنبال این است وقفه حدود ۲۴ساعته ایجاد شده در پروازها را نیز با هماهنگی ناوگان هوایی کشورمان جبران کند تا بازگشت زائران با نظم، آرامش و ایمنی کامل انجام گیرد.
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