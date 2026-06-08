به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام خداد رضایی دوشنبه شب در اجتماع شبانه مردم آبپخش با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن اظهار کرد: گذرگاه مقاومت نشان داد که حفظ نظام جمهوری اسلامی با حضور شما مردم بوده است. دشمن در جنگ رمضان بهدنبال ایجاد ناامنی، شهادت فرماندهان و ضربه به مردم بود تا نظام را از درون متلاشی کند، اما مردم با حضور در خیابانها، این نقشه را باطل کردند.
امام جمعه آبپخش با تأکید بر اینکه تشخیص مهم و اهم در شرایط حساس وظیفهای شرعی و انقلابی است افزود: در آستانه محرم باید با همین نگاه وارد میدان شویم؛ اگر چنین نشود، به تکلیف خود عمل نکردهایم و حضور آگاهانه مردم مهمترین وظیفه در این میدان است.
هشدار جدی به عدم مراقبت باغداران درباره آتشسوزی نخیلات در شهر آب پخش
امامجمعه آبپخش در بخش دیگری از سخنان خود عدم مراقبت باغداران نسبت به به معضل اجتماعی آتش زدن برگ نخل و بیتوجهی و عدم مراقبت باغداران به پیامدهای آن اشاره کرد و گفت: در فصل گرما، برخی برگهای خشک نخل را آتش میزنند و بدون توجه به خطرات، آتش را رها میکنند. همین بیتوجهی باعث سرایت آتش به باغها و منازل میشود.
رضایی با اشاره به تماس امروز صبح آتشنشانی آبپخش درباره افزایش آتشسوزیها افزود: در ۳۰ روز گذشته، ۳۹ مورد آتشسوزی رخ داده و بخش قابلتوجهی از نخیلات سوخته است؛ در برخی نقاط تا ۸۰ درصد نخلها از بین رفتهاند. آتشنشانان در این گرمای شدید با سختی فراوان مشغول مهار آتش هستند.
هزینه سنگین و فرسایش تجهیزات آتشنشانی
وی با بیان اینکه «ماشینهای آتشنشانی بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارند» گفت: تکرار این آتشسوزیها باعث فرسودگی و استهلاک شدید تجهیزات میشود. هرچند وظیفه آتشنشانی است، اما این حجم از سهلانگاری قابل قبول نیست.
تأکید بر مسئولیت اجتماعی مردم
امامجمعه آبپخش در پایان خطاب به مردم گفت: از همه مردم بخش میخواهیم این معضل آتشسوزیها را جدی بگیرند و مراقبتهای لازم را انجام دهند. بیتوجهی به این موضوع خسارتهای جبرانناپذیری به نخیلات و زندگی مردم وارد میکند.
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