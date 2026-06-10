https://mehrnews.com/x3cgRc ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6854472 استانها تهران استانها تهران ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۷ اجتماعات شبانه مردم در جنوب شرق استان تهران قرچک - گزارش ویدیویی از راهپیمایی خون خواهی امام شهید مردم شریف قرچک را مشاهده میکنید. دریافت 53 MB کد مطلب 6854472 کپی شد مطالب مرتبط شبهای آزادشهر همچنان میزبان حضور پرشور مردم است تجمع شبانه مردم رامیان با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد تجمع شبانه مردم کردکوی با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد برچسبها قرچک اجتماع مردمی تجمع مردمی
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