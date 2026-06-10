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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۷

اجتماعات شبانه مردم در جنوب شرق استان تهران

اجتماعات شبانه مردم در جنوب شرق استان تهران

قرچک - گزارش ویدیویی از راهپیمایی خون خواهی امام شهید مردم شریف قرچک را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6854472

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