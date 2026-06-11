https://mehrnews.com/x3chRN ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۵ کد مطلب 6856902 استانها گلستان استانها گلستان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۵ تجمع شبانه مردم کردکوی با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد کردکوی-حضور مستمر مردم کردکوی در برنامههای شبانه، بیانگر پویایی اجتماعی و پایبندی آنان به ارزشهای دینی و ملی است. دریافت 4 MB کد مطلب 6856902 کپی شد مطالب مرتبط شبهای آزادشهر همچنان میزبان حضور پرشور مردم است تجمع شبانه مردم رامیان با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد حضور شبانه مردم گرگان در حمایت از ارزشهای انقلاب ادامه دارد رزمایش میدان هنر در اردبیل صد و دومین شب از ایستادگی مردم قرچک اجتماعات شبانه مردم در جنوب شرق استان تهران برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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