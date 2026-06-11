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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۵

تجمع شبانه مردم کردکوی با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد

تجمع شبانه مردم کردکوی با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد

کردکوی-حضور مستمر مردم کردکوی در برنامه‌های شبانه، بیانگر پویایی اجتماعی و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و ملی است.

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کد مطلب 6856902

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