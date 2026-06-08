به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «استفان دوجاریک»، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که وی از تمامی طرف‌ها خواسته به توافق‌های آتش‌بس در ایران، لبنان و غزه پایبند بمانند.

وی افزود: گوترش همچنین بر ضرورت پرهیز از هرگونه اقدامی که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را تضعیف کند، تأکید کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی تنش در منطقه، دست به تنش زایی در چندین جبهه زده و عامل اصلی تضعیف تلاش‌های میانجی‌گرانه برای جلوگیری از تشدید درگیری‌هاست.