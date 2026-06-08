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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶

گوترش خواستار پایبندی به آتش‌بس در ایران، لبنان و غزه شد

گوترش خواستار پایبندی به آتش‌بس در ایران، لبنان و غزه شد

دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن درخواست برای پایبندی به آتش بس در ایران، لبنان و غزه از طرف‌های درگیر خواست که دیپلماسی را تضعیف نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «استفان دوجاریک»، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که وی از تمامی طرف‌ها خواسته به توافق‌های آتش‌بس در ایران، لبنان و غزه پایبند بمانند.

وی افزود: گوترش همچنین بر ضرورت پرهیز از هرگونه اقدامی که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را تضعیف کند، تأکید کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی تنش در منطقه، دست به تنش زایی در چندین جبهه زده و عامل اصلی تضعیف تلاش‌های میانجی‌گرانه برای جلوگیری از تشدید درگیری‌هاست.

کد مطلب 6854480

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