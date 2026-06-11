به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی اعلام کرد که آتشبس در غرب آسیا (میان ایران و آمریکا) «بیشتر شبیه یک آتش خفیف» است.
دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: این هفته شاهد حملات گسترده تر و وخامت بیشتر اوضاع در جایی که آتش بس بیشتر شبیه یک آتش خفیف است، بودیم.
آنتونیو گوترش سپس اضافه کرد: ما نباید خطرهای آتش خفیف را دست کم بگیریم.
وی سپس در واکنشی لفظی و منفعلانه از همه طرف ها خواست تا «برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک تلاش کنند» و افزود: دیگر هیچ بهانهای نباید وجود داشته باشد.
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