به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی اعلام کرد که آتش‌بس در غرب آسیا (میان ایران و آمریکا) «بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف» است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: این هفته شاهد حملات گسترده‌ تر و وخامت بیشتر اوضاع در جایی که آتش‌ بس بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف است، بودیم.

آنتونیو گوترش سپس اضافه کرد: ما نباید خطرهای آتش خفیف را دست‌ کم بگیریم.

وی سپس در واکنشی لفظی و منفعلانه از همه طرف‌ ها خواست تا «برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک تلاش کنند» و افزود: دیگر هیچ بهانه‌ای نباید وجود داشته باشد.