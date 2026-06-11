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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

گوترش: آتش‌بس در منطقه بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف است

گوترش: آتش‌بس در منطقه بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف است

دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در واکنشی لفظی و منفعلانه گفت: آتش‌بس در منطقه بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی اعلام کرد که آتش‌بس در غرب آسیا (میان ایران و آمریکا) «بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف» است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: این هفته شاهد حملات گسترده‌ تر و وخامت بیشتر اوضاع در جایی که آتش‌ بس بیشتر شبیه یک آتش‌ خفیف است، بودیم.

آنتونیو گوترش سپس اضافه کرد: ما نباید خطرهای آتش خفیف را دست‌ کم بگیریم.

وی سپس در واکنشی لفظی و منفعلانه از همه طرف‌ ها خواست تا «برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک تلاش کنند» و افزود: دیگر هیچ بهانه‌ای نباید وجود داشته باشد.

کد مطلب 6857163

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