به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با حزب‌الله لبنان بخشی از خاک لبنان را اشغال کرده و صدها نفر را شهید و هزاران لبنانی را آواره کرده و حزب‌الله لبنان هم در حال مبارزه با اشغال‌گری این رژیم است، ژنرال جوزف عون رئیس جمهور لبنان امروز دوشنبه خواستار تحویل سلاح‌های حزب‌الله و پیشبرد گفتگو با رژیم صهیونیستی شد؛ گفتگوهایی که ساختار آن را آمریکا و این رژیم متجاوز تنظیم کرده‌اند!

رئیس جمهور لبنان در مصاحبه با شبکه سی ان ان در این خصوص ادعا کرد: من چاره‌ای جز مذاکره ندارم و سعی می‌کنم از تمایل شخصی رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری ها بهره ببرم. لبنان بر اساس قانون اساسی اداره می‌شود، اما من این کار را با مشورت نزدیک با نخست وزیر و رئیس پارلمان انجام می‌دهم.

ژنرال جوزف عون بی توجه به ماهیت تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما در تمایل خود برای پایان دادن به جنگ متحد هستیم. پیشنهادات شامل پیمان عدم تجاوز، توافق امنیتی یا چیز دیگری است. در مورد توافق صلح، ما بخشی از ابتکار صلح عربی هستیم و به آن متعهدیم! اعضای حزب الله لبنانی هستند و حق دارند با عزت زندگی کنند، اما تحت حمایت دولت! اگر آن ها با تحویل سلاح‌های خود یا مذاکره با دولت موافقت نکند، مردم از آن رویگردان خواهند شد.به اسرائیل می‌گویم که راه حل نظامی هرگز امنیت شمال اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) را تأمین نخواهد کرد.

ادعای مضحک این ژنرال لبنانی در حالی مطرح می شود که حزب الله لبنان به دلیل دفاع جانانه از مردم این کشور مقابل اشغالگری متجاوزان صهیونیست از مقبولیت زیادی برخوردار بوده و بارها تأکید کرده است که حاضر به کنارگذاشتن سلاح مقاومت مقابل متجاوزان اشغالگر نخواهد بود.