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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

زنجان سال ۱۴۰۴ پیشتاز آبرسانی پایدار به عشایر؛ مرمت ۷۰ کیلومتر ایلراه

زنجان سال ۱۴۰۴ پیشتاز آبرسانی پایدار به عشایر؛ مرمت ۷۰ کیلومتر ایلراه

زنجان-مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از مرمت و بهسازی ۷۰ کیلومتر از ایلراه‌های ییلاقی عشایری استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدرضا امین‌ارفع، با تشریح دستاوردهای بخش امور عشایری در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت، مرمت و بهسازی تمامی ایلراه‌های ییلاقی عشایری استان به طول ۷۰ کیلومتر انجام شده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های این بخش در حوزه خدمات حمایتی افزود: استان زنجان در تخصیص امکانات بلاعوض به عشایر کوچ‌رو، از جمله تأمین ۲۵۰ دستگاه آبشخور، موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.

امین‌ارفع همچنین از تداوم موفقیت استان در حوزه آبرسانی خبر داد و گفت: استان زنجان به‌صورت متوالی رتبه برتر کشوری را در زمینه آبرسانی آب شرب پایدار به مناطق عشایری کسب کرده و از حیث بهره‌مندی تمامی کانون‌های قشلاقی استان از آب شرب پایدار، در سطح کشور پیشتاز است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی جامعه عشایری و تسهیل در تردد و استقرار عشایر استان انجام شده است.

کد مطلب 6854564

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