به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین زیبا صبح سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید فهرست امکانات، تجهیزات، ظرفیت‌های در اختیار و همچنین توانمندی‌های بخش خصوصی مرتبط با حوزه فعالیت خود را به صورت مکتوب اعلام کنند تا در مواقع بحران امکان بهره‌گیری سریع و مؤثر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع، هماهنگی بین دستگاهی و مشخص بودن مسئولیت‌ها از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مدیریت بحران است و ضروری است دستگاه‌های اجرایی در شرایط اضطراری با انسجام و آمادگی کامل نسبت به انجام مأموریت‌های خود اقدام کنند.

افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی

زیبا با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی در ماه‌های پیش‌رو، بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف در ادارات و سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: کارگروه مدیریت بهینه مصرف آب و برق شهرستان با هدف کاهش مصرف و عبور ایمن از پیک تابستان تشکیل شده و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها نسبت به مدیریت مصرف انرژی اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار کنگان با اشاره به محدودیت منابع انرژی و سوخت، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و سوخت، تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت الگوی مصرف هستند و شرکت توزیع نیروی برق نیز مطابق ضوابط نسبت به برخورد با مشترکان پرمصرف و دستگاه‌هایی که الزامات مدیریت مصرف را رعایت نمی‌کنند، اقدام خواهد کرد.

دستگاه‌ها مسئولانه عمل کنند

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان کنگان همچنین بر لزوم بازدیدهای مستمر، نگهداری مناسب و پایش منظم تأسیسات، تجهیزات و زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: پیشگیری، آمادگی، پیگیری مستمر و اقدام به‌موقع، از ارکان اصلی مدیریت بحران است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

وی در پایان با تأکید بر تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به شهروندان، خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، انجام دقیق وظایف قانونی و پاسخگویی مسئولانه از مهم‌ترین رسالت‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود همه مجموعه‌ها با رعایت احترام و حفظ کرامت مراجعان، در مسیر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گام بردارند.

در این نشست، موضوعات مرتبط با اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آتش‌سوزی در اسکله‌ها با توجه به افزایش دما و فرا رسیدن فصل تابستان، بررسی آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق، بررسی آخرین وضعیت و تمهیدات پیشگیرانه در خصوص آتش‌سوزی‌های احتمالی مراتع و عرصه‌های طبیعی و همچنین لایروبی سدهای تأخیری سطح شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

