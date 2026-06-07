به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه، ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، بر ضرورت حفاظت از محیط زیست، مدیریت مصرف انرژی و تسریع در روند جبران خسارات واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی محیط زیست را امانتی برای نسل‌های آینده دانست و اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماندها، کاهش مصرف ظروف یکبار مصرف، کنترل آلاینده‌های صنعتی و توسعه فضای سبز از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی استان گفت: کرمانشاه از جمله استان‌هایی است که در جریان جنگ اخیر خسارات قابل توجهی را متحمل شده و ضروری است روند جبران این خسارات با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: صدور پروانه ساخت برای واحدهای تخریب شده باید تسریع شود و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی، تأمین اعتبارات و پرداخت خسارات را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

حبیبی با تأکید بر ضرورت جبران خسارات بخش‌های صنعتی و کشاورزی اظهار کرد: اگرچه برآورد خسارات و مکاتبات لازم انجام شده اما پیگیری مستمر برای تأمین منابع مالی و پرداخت خسارات همچنان ضروری است.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف واحدهای آسیب‌دیده فاقد مجوز و کاربری قانونی شد و گفت: باید برای این واحدها راهکارهای اجرایی و قانونی مناسبی تدوین شود تا هیچ فردی در روند جبران خسارات بلاتکلیف نماند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به وضعیت ساکنان منازل سازمانی آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: پیشنهادهای حمایتی برای این افراد باید از طریق سازمان مدیریت بحران کشور و معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری شود تا زمینه جبران خسارات آنان فراهم شود.

وی همچنین از پیگیری برای تأمین هزینه تعویض شیشه مدارس آسیب‌دیده خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با جمعیت هلال احمر کشور، یکی از خیران آمادگی خود را برای تقبل این هزینه‌ها اعلام کرده است.

افزایش ۴۰ درصدی خسارت خودروهای آسیب‌دیده

حبیبی با اشاره به افزایش قیمت قطعات خودرو اظهار کرد: مقرر شده است میزان خسارت برآورد شده خودروهای آسیب‌دیده با ۴۰ درصد افزایش پرداخت شود که این موضوع به عنوان مصوبه ستاد مدیریت بحران استان ابلاغ خواهد شد.

وی از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد برکت و بیمه ایران در حمایت از آسیب‌دیدگان قدردانی کرد و افزود: هماهنگی این مجموعه‌ها با فرمانداران، مدیریت بحران و حوزه عمرانی استانداری باید تقویت شود تا روند پرداخت کمک‌های بلاعوض، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر حمایت‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

ادارات به استفاده از پنل خورشیدی و دیزل ژنراتور مکلف شدند

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی انرژی و افزایش مصرف آب و برق در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید آمادگی کامل برای مقابله با مشکلات احتمالی را داشته باشند و شرکت‌های آب و برق نیز با تقویت اکیپ‌های عملیاتی، شرایط لازم برای پاسخگویی سریع را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی باید از دستگاه‌های اجرایی آغاز شود، افزود: ادارات باید در مدیریت مصرف انرژی الگوی مناسبی برای مردم باشند و رسانه‌ها نیز در فرهنگ‌سازی این حوزه نقش مهمی بر عهده دارند.

حبیبی استفاده از پنل‌های خورشیدی و دیزل ژنراتورها را یک تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی موظف هستند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کرده و تجهیزات پشتیبان برق را نیز آماده بهره‌برداری نگه دارند.

وی خاطرنشان کرد: طی هفته آینده ارزیابی جامعی از میزان آمادگی دستگاه‌ها در زمینه استفاده از دیزل ژنراتورها و تأمین برق اضطراری انجام خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مصرف برق دستگاه‌های اجرایی استان حدود ۵۰ مگاوات است، گفت: با مدیریت صحیح مصرف و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین می‌توان بخش مهمی از ناترازی انرژی را جبران و از اعمال خاموشی در بخش‌های خانگی و صنعتی جلوگیری کرد.

وی همچنین صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان و سایر واحدهای پرمصرف را مکلف به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دانست و افزود: این واحدها بر اساس برنامه هفتم توسعه موظف هستند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.

حبیبی در ادامه بر لزوم تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اطفای حریق و جبران خسارات ناشی از حوادث تأکید کرد و خواستار تصویب این موارد در ستاد مدیریت بحران استان شد.

وی با اشاره به افزایش پوشش گیاهی در مراتع و جنگل‌ها پس از بارندگی‌های مناسب سال جاری، نسبت به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی هشدار داد و گفت: دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی و محیط زیست باید تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با حریق را در دستور کار قرار دهند.

استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، دهیاران، شوراهای اسلامی، بخشداران و فرمانداران را در پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها ضروری دانست و افزود: همکاری همه دستگاه‌ها می‌تواند از بروز حوادث گسترده در عرصه‌های طبیعی استان جلوگیری کند.

وی در پایان از همکاری شهرداری‌ها، سازمان‌های آتش‌نشانی، فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران استان در مدیریت حوادث و بحران‌ها قدردانی کرد.