استاندار کرمانشاه پیگیر پروژه سد هَوا و پتروپالایش آناهیتا شد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدارهای خود با مسئولان اجرایی و بانکی کشور در تهران، اظهار کرد: در جریان این سفر چهار نشست تخصصی با هدف پیگیری طرح‌های زیرساختی، آبرسانی و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه برگزار شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این سفر، آغاز عملیات اجرایی سد هَوا در غرب استان بود، افزود: این سد با ظرفیت مخزنی ۱۸۰ میلیون مترمکعب در نقطه صفر مرزی احداث خواهد شد و نقش مهمی در مهار آب‌های مرزی ایفا می‌کند. همچنین با بهره‌برداری از این طرح، حدود پنج هزار هکتار از اراضی پایین‌دست به اراضی آبی تبدیل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه تأمین آب شرب پایدار شهر کرمانشاه را از دیگر محورهای این نشست‌ها عنوان کرد و گفت: برای این منظور دو طرح در دستور کار قرار دارد که شامل انتقال آب از سامانه سردسیری به عنوان یک راهکار بلندمدت و همچنین اجرای سد بیست با ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب است. این پروژه‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌توانند بخشی از نیاز آبی شهر کرمانشاه و مناطق پیرامونی را تأمین کنند.

حبیبی همچنین از توافق برای تخصیص آب به پروژه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با سامانه گرمسیری خبر داد و تصریح کرد: در این نشست موضوع اخذ مجوز ماده ۲۳ برای طرح‌های آبرسانی به شهرستان‌های کنگاور، اسلام‌آباد غرب، سومار، نفت‌شهر، تازه‌آباد و کرند غرب نیز مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه به نشست خود با مدیرعامل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: پروژه پتروپالایش آناهیتا یکی از مطالبات مهم و دیرینه مردم استان است که تاکنون پیگیری‌های متعددی برای اجرای آن صورت گرفته اما به نتیجه نهایی نرسیده است. این طرح در زمینی به وسعت حدود ۵۶۰ هکتار پیش‌بینی شده و ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت را خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرای پتروپالایش آناهیتا به حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، افزود: صندوق توسعه ملی اعلام کرده است در صورت ورود جدی وزارت نفت و کنسرسیوم بانکی، آمادگی تأمین منابع مورد نیاز این پروژه را دارد. در همین راستا رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم با همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.

حبیبی همچنین از برگزاری نشست‌هایی با مدیران عامل بانک ملی و بانک صادرات خبر داد و اظهار کرد: در این جلسات روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور و تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار استان بررسی شد. همچنین تعدادی از سرمایه‌گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی به صورت مستقیم مسائل و مشکلات خود را با مدیران عامل بانک‌ها مطرح کردند.