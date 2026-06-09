زریر صالح‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام زمان‌بندی امتحانات پایان‌ترم دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج اظهار کرد: امتحانات پایان‌ترم این دانشگاه از پنجم تیرماه آغاز و تا بیست‌وپنجم تیرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه همه آزمون‌های پایان‌ترم در مقاطع مختلف تحصیلی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، افزود: تمهیدات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مطلوب این امتحانات فراهم شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج همچنین از برگزاری مجازی آزمون‌های دوره جامع و دکتری خبر داد و گفت: این آزمون‌ها از بیست‌وهفتم تیرماه آغاز خواهد شد و به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جمعیت دانشجویی این واحد دانشگاهی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ دانشجوی دکتری و هزار و ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج مشغول به تحصیل هستند و سایر دانشجویان نیز در مقاطع کارشناسی و کاردانی، به‌ویژه در رشته‌های مهندسی، تحصیل می‌کنند.

صالح پور تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرایط لازم برای برگزاری بدون مشکل امتحانات مجازی در تمامی مقاطع فراهم شده و دانشجویان می‌توانند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده در آزمون‌ها شرکت کنند.