زریر صالحپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام زمانبندی امتحانات پایانترم دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج اظهار کرد: امتحانات پایانترم این دانشگاه از پنجم تیرماه آغاز و تا بیستوپنجم تیرماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه همه آزمونهای پایانترم در مقاطع مختلف تحصیلی بهصورت مجازی برگزار میشود، افزود: تمهیدات و زیرساختهای لازم برای برگزاری مطلوب این امتحانات فراهم شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج همچنین از برگزاری مجازی آزمونهای دوره جامع و دکتری خبر داد و گفت: این آزمونها از بیستوهفتم تیرماه آغاز خواهد شد و بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی با اشاره به جمعیت دانشجویی این واحد دانشگاهی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ دانشجوی دکتری و هزار و ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج مشغول به تحصیل هستند و سایر دانشجویان نیز در مقاطع کارشناسی و کاردانی، بهویژه در رشتههای مهندسی، تحصیل میکنند.
صالح پور تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده، شرایط لازم برای برگزاری بدون مشکل امتحانات مجازی در تمامی مقاطع فراهم شده و دانشجویان میتوانند طبق زمانبندی اعلامشده در آزمونها شرکت کنند.
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