به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست و به منظور ارتقای سطح مراقبتهای بهداشتی در زیستگاههای طبیعی و کاهش خطر انتقال بیماریهای واگیر از دامهای اهلی به جمعیت حیاتوحش، عملیات پایش مشترک با همکاری ادارهکل دامپزشکی استان در تعدادی از مناطق تحت مدیریت انجام شد.
وی افزود: در این برنامه، مناطق حفاظتشده و زیستمحیطی سبزکوه، قیصری، شیدا و تنگ صیاد مورد بازدید و پایش قرار گرفت و کارشناسان محیط زیست و دامپزشکی با حضور در مناطق عشایری، دامداریها و محدودههای چرای دام در حاشیه زیستگاهها، وضعیت سلامت دامها، سوابق واکسیناسیون، نحوه نگهداری و میزان رعایت الزامات بهداشتی را بررسی کردند.
کریمی بیان کرد: این گشتهای مشترک با هدف پیشگیری از بروز و گسترش بیماریهای مشترک میان دامهای اهلی و گونههای حیاتوحش انجام شده و در جریان آن، بر اجرای کامل برنامههای واکسیناسیون، مراقبت مستمر از دامها، رعایت ضوابط بهداشتی و جلوگیری از ورود دامهای بیمار یا مشکوک به محدوده زیستگاههای حساس تأکید شد.
وی ادامه داد: کارشناسان حاضر در این عملیات، توصیههای لازم را در زمینه پیشگیری از بیماریها، گزارش سریع موارد مشکوک، رعایت اصول بهداشتی در زمان چرای دام و همکاری با نیروهای دامپزشکی و محیط زیست به دامداران، عشایر و بهرهبرداران ارائه کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: استمرار پایشهای بهداشتی دامهای اهلی در مناطق تحت مدیریت، یکی از اقدامات مهم و اثرگذار در حفظ سلامت حیاتوحش و پیشگیری از بروز بیماری در زیستگاههای طبیعی استان است و همکاری مشترک میان دستگاههای متولی، بهویژه محیط زیست و دامپزشکی، با جدیت تداوم خواهد داشت.
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