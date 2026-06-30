سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و تجهیزات کشاورزی در سطح شهرستان قروه، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و با هدف افزایش احساس امنیت عمومی انجام شد و مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی یک نفر سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

سرهنگ مظفری بیان کرد: متهم در جریان تحقیقات انجام شده به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه‌های جرم، برای ادامه مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه از سوی شهروندان، از مردم خواست هشدارهای انتظامی را جدی گرفته و با تجهیز منازل و اماکن خود به سامانه‌های ایمنی و اعلام موارد مشکوک از طریق شماره ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند.