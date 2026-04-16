دستگیری قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از دستگیری قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع یک فقره قتل در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: پس از وقوع قتل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی قروه افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضائی، موفق شدند قاتل را که مردی ۳۸ ساله است، شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه مقتول مردی ۵۸ ساله بوده که با ضربات چاقو به قتل رسیده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد انگیزه این قتل اختلافات خانوادگی بوده است.

سرهنگ مظفری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، روانه زندان شد.