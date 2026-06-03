انهدام باند سارقان موتورسیکلت در قروه؛ کشف ۵ موتور سرقتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در نقاط مختلف شهرستان قروه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و جمعآوری مستندات لازم، موفق به شناسایی عاملان این سرقتها شدند.
دستگیری سارقان در عملیات ضربتی پلیس
فرمانده انتظامی شهرستان قروه تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و با اشراف اطلاعاتی کامل، در یک عملیات ضربتی سه نفر سارق را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: در بازرسیهای انجام شده و تحقیقات صورت گرفته، پنج دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شد.
اعتراف متهمان به سرقتها
سرهنگ مظفری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقتها اعتراف کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده مقدماتی، متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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