به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو و تقویت همکاری میان زنجیره تأمین خودروسازان و واحدهای صنعتی دو استان برگزار شده است.

وی با قدردانی از حضور مدیران سازمان ایدرو، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی کشور و فعالان اقتصادی، افزود: هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و صنایع بزرگ خودروسازی می‌تواند زمینه‌ساز رفع بخش قابل توجهی از مشکلات تولید در این حوزه باشد.

مدیرکل صمت استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ واحد صنعتی استان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها تأمین‌کننده قطعات مورد نیاز خودروسازان کشور هستند.

وی ادامه داد: برخی از این واحدها علاوه بر تولید قطعات خودرو، در حوزه‌هایی نظیر لوازم خانگی و سایر صنایع نیز فعالیت دارند، اما سهم عمده تولیدات آن‌ها به صنعت خودرو اختصاص یافته است.

لشگری با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی استان به این صنعت وابسته است، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه خودرو و قطعه‌سازی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اشتغال، تولید و اقتصاد استان داشته باشد.

وی تأمین مواد اولیه، رفع مشکلات نقدینگی، تسهیل فرآیندهای تأمین و تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان را از مهم‌ترین مطالبات فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: این موضوعات در نشست با مدیران ارشد وزارت صمت، سازمان ایدرو و شرکت‌های خودروسازی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ابراز امیدواری کرد با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و تصمیمات مؤثر، زمینه افزایش تولید، حفظ اشتغال و توسعه هرچه بیشتر صنعت قطعه‌سازی در استان فراهم شود.