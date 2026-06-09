اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و از پیگیری برای اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید برای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و اعلام کرد: در صورت تصویب نهایی این بسته در بانک مرکزی، بخش قابلتوجهی از نقدینگی مورد نیاز و مطالبات قطعهسازان تأمین خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت نقدینگی و حفظ پایداری تولید، درخواست افزایش سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ را به بانک مرکزی ارائه کرده است.
بر اساس اعلام ایدرو، وی با اشاره به اینکه فرآیند کارشناسی این تسهیلات در جریان است، تصریح کرد: بانک مرکزی پیشتر گزارش عملکرد تسهیلات پیشین را از وزارت صمت مطالبه کرده بود که پس از تدوین و ارسال این گزارش، پیشبینی میشود طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه وزیر صمت شخصاً پیگیر این موضوع در جلسات با مقامات ارشد نظام بانکی کشور بوده است، افزود: مطابق رویههای جاری، منابع حاصل از این تسهیلات عمدتاً به پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان و تأمین مالی زنجیره تولید اختصاص خواهد یافت تا از هرگونه توقف در خطوط تولید جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مالی گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد و یادآور شد: با هدف بهبود عملکرد این مجموعه، تغییراتی در ساختار مدیریتی و مالی اعمال شده است. مصوبات جدید «کمیته خودرو» در حال اجراست و آثار ملموس آن طی روزهای آتی در وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان نمایان خواهد شد.
مقیمی در پایان ضمن دعوت از فعالان این صنعت به حفظ آرامش و همافزایی، همچنین گفت: دولت و نظام بانکی برای عبور از شرایط فعلی، هماهنگیهای لازم را برای حفظ تولید و رفع چالشهای نقدینگی زنجیره تأمین به کار گرفتهاند.
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