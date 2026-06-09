قتل جوان ۳۶ ساله بر اثر اختلافات خانوادگی در آبدانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد احمدی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر و در بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی به علت اختلافات خانوادگی، با استفاده از سلاح گرم اقدام به قتل پسر ۳۶ ساله خود کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان با اشاره به کشف سلاح مورد استفاده در صحنه جرم، تصریح کرد: متهم در محل دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.