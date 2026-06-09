به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی جعفری اظهار کرد: در اجرای مرحله بیست‌وهفتم طرح «آرامش در شهر» مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با شناسایی نقاط آلوده و رصد فعالیت خرده‌فروشان، اقدامات عملیاتی لازم را برای پاکسازی محلات انجام دادند.

وی از کشف ۲۷۴ کیلوگرم مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: این میزان کشفیات در سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به افزایش دستگیری معتادان متجاهر در استان تصریح کرد: دستگیری معتادان متجاهر در سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ جعفری با تأکید بر اینکه مقابله با سوداگران مرگ از اولویت‌های جدی پلیس است، بیان کرد: در راستای تأمین امنیت مردم و ایجاد آرامش در محلات، برخورد با قاچاقچیان، خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با قدرت بیشتری ادامه دارد.