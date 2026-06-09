نورس: ۲۷۸ نفر در تصادفات خراسان شمالی جان باختند

به گزاش خبرنگار مهر، محمدرضا نورس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مجموع جان‌باختگان حوادث ترافیکی خراسان شمالی در سال گذشته ۲۷۸ نفر بوده است که این رقم در مقایسه با سال ماقبل که ۲۷۷ نفر ثبت شده بود، تغییر محسوسی نداشته است.

وی افزود: در همین مدت پنج هزار و ۴۹۲ نفر از مصدومان حوادث رانندگی برای انجام معاینات قانونی به مراکز پزشکی قانونی خراسان شمالی مراجعه کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی با اشاره به جان باختن ۹۱ نفر در تصادفات تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، گفت: با آغاز فصل تابستان و افزایش سفرها، معمولاً شاهد رشد آمار مصدومان و متوفیان ناشی از تصادفات هستیم.

وی از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بستن کمربند ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه، در کاهش حوادث ترافیکی نقش‌آفرینی کنند.

نورس همچنین با اشاره به عملکرد پزشکی قانونی خراسان شمالی در شرایط ویژه افزود: در طول جنگ تحمیلی سوم پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی به‌صورت جهادی و شبانه‌روزی خدمات خود را بدون وقفه ارائه کردند.

وی تصریح کرد: تنها در بخش معاینات مصدومان تصادفات، روزانه بیش از ۱۵ نفر مورد معاینه قرار گرفتند تا ضمن کمک به احقاق حقوق مردم، از اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.